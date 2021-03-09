Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель КНКА г-н Чжан Кэцзянь в формате видеоконференции подписали от имени правительств России и Китая Меморандум о взаимопонимании между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", Госкорпорация "Роскосмос" и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества.

Международная научная лунная станция - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

В рамках проекта по созданию МНЛС Россия и Китай, используя свой опыт в области космической науки, создания и использования космической техники и космических технологий, будут совместно разрабатывать Дорожную карту создания МНЛС, а также вести тесное взаимодействие при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта по созданию МНЛС, включая его презентацию мировому космическому сообществу.

Россия и Китай традиционно стремятся к развитию сотрудничества в области космических технологий, космической науки и использования космического пространства. К настоящему времени в рамках взаимодействия в области исследования Луны и дальнего космоса подписаны и успешно реализуются Соглашение между Госкорпорацией "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" (ОА) и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7", а также Соглашение между Госкорпорацией "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.