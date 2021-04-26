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26.04.2021 18:43
Рубрика: В мире

Кто прячет правду?

Президент Чехии Милош Земан попал под критику русофобов
Текст: Александр Гусаров
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Шквалом оголтелых обвинений в раскрытии секретной информации и чуть ли не совершенной президентом Чехии Милошем Земаном государственной измене обернулось его чрезвычайное телевыступление по вопросу обострения отношений между Прагой и Москвой. Прозападные чешские политики в буквальном смысле набросились на 76-летнего лидера за то, что Земан упомянул о возможной непричастности России к произошедшему в 2014 году взрыву на складе боеприпасов у деревни Врбетице и не исключил провокацию со стороны собственных спецслужб.
Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Слова "Правда побеждает" вышиты на штандарте президента Чехии, и в этом смысле прозвучавшее высказывание Земана "я хочу, чтобы от граждан ничего не скрывалось" вдвойне логично. Однако в погружающейся не без чужой помощи в русофобию восточноевропейской стране (согласно апрельскому опросу общественного мнения для Чешского радио, более 40 процентов опрошенных считают Россию серьезной угрозой, а почти 20 процентов - наибольшей угрозой) эта самая правда, похоже, мало кому нужна.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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По крайней мере такой вывод можно сделать из высказываний и поведения ряда чешских политиков. Предложение Земана дождаться итогов расследования событий семилетней давности во Врбетице, прежде чем делать выводы о причастности к ним "русских агентов", они оценили исключительно негативно.

"Он (Милош Земан. - Прим. "РГ") добавил вторую версию (о халатности и взрыве из-за неосторожного обращения с боеприпасами. - Прим. "РГ"), не знаю почему. Чехии это не слишком помогло", - заявил первый вице-премьер республики и руководитель МВД Ян Гамачек. А глава чешского сената Милош Выстрчил пошел еще дальше, заявив, что президент Земан угрожает безопасности республики, раскрывая гостайну и оглашая информацию о незаконченном расследовании. В том же духе высказался о Земане известный своей причастностью к сносу в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу староста района Прага-6 Ондржей Коларж. Любопытно, что самого Коларжа и его последователей-вандалов президент Чехии справедливо называл людьми, которые "пока ничего стоящего в этой жизни еще не сделали".

Хорошо известно, что своей независимой позицией Милош Земан давно раздражает русофобов не только в Праге. Однако в чем же заключается якобы совершенная им госизмена? В том, что он не увидел в докладе чешской спецслужбы BIS твердых доказательств причастности "русских агентов" к событиям в Врбетице и предположил наличие подтасовок в этом старом деле? Или в том, что увидел "белые пятна" в проводимом расследовании? Или же в том, что напомнил о недавнем вручении главе BIS Михалу Куделки медали от ЦРУ, не исключив при этом возможной "игры спецслужб"?

Слова "Правда побеждает" вышиты на штандарте президента Чехии. Своей независимой позицией Земан давно раздражает русофобов не только в Праге 

А может, все дело в том, что Земан еще в 2015 году распорядился не пускать в свою резиденцию посла США в Чехии. И не стеснялся указывать американским дипломатам на их место, когда те позволяли себе по-хозяйски вмешиваться во внутренние дела республики. Такое самостоятельное поведение большинство нынешних чешских политиков позволить себе, разумеется, не могут. Рассчитывать на их раскаяние, когда версия о дотянувшейся до склада во Врбетице "руке Москвы" окажется несостоятельной и расколется, как пресловутый богемский хрусталь, не приходится. Слишком далеко зашло нынешнее чешское правительство, чтобы отказаться от своих проамериканских фантазий. В понедельник власти Польши объявили о желании провести саммит Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), чтобы выразить поддержку антироссийским жестам Праги. И еще раз продемонстрировать Вашингтону, кто готов и дальше кормиться с его руки.

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