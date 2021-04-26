Президент Чехии Милош Земан попал под критику русофобов

Слова "Правда побеждает" вышиты на штандарте президента Чехии, и в этом смысле прозвучавшее высказывание Земана "я хочу, чтобы от граждан ничего не скрывалось" вдвойне логично. Однако в погружающейся не без чужой помощи в русофобию восточноевропейской стране (согласно апрельскому опросу общественного мнения для Чешского радио, более 40 процентов опрошенных считают Россию серьезной угрозой, а почти 20 процентов - наибольшей угрозой) эта самая правда, похоже, мало кому нужна.
По крайней мере такой вывод можно сделать из высказываний и поведения ряда чешских политиков. Предложение Земана дождаться итогов расследования событий семилетней давности во Врбетице, прежде чем делать выводы о причастности к ним "русских агентов", они оценили исключительно негативно.
"Он (Милош Земан. - Прим. "РГ") добавил вторую версию (о халатности и взрыве из-за неосторожного обращения с боеприпасами. - Прим. "РГ"), не знаю почему. Чехии это не слишком помогло", - заявил первый вице-премьер республики и руководитель МВД Ян Гамачек. А глава чешского сената Милош Выстрчил пошел еще дальше, заявив, что президент Земан угрожает безопасности республики, раскрывая гостайну и оглашая информацию о незаконченном расследовании. В том же духе высказался о Земане известный своей причастностью к сносу в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу староста района Прага-6 Ондржей Коларж. Любопытно, что самого Коларжа и его последователей-вандалов президент Чехии справедливо называл людьми, которые "пока ничего стоящего в этой жизни еще не сделали".
Хорошо известно, что своей независимой позицией Милош Земан давно раздражает русофобов не только в Праге. Однако в чем же заключается якобы совершенная им госизмена? В том, что он не увидел в докладе чешской спецслужбы BIS твердых доказательств причастности "русских агентов" к событиям в Врбетице и предположил наличие подтасовок в этом старом деле? Или в том, что увидел "белые пятна" в проводимом расследовании? Или же в том, что напомнил о недавнем вручении главе BIS Михалу Куделки медали от ЦРУ, не исключив при этом возможной "игры спецслужб"?
А может, все дело в том, что Земан еще в 2015 году распорядился не пускать в свою резиденцию посла США в Чехии. И не стеснялся указывать американским дипломатам на их место, когда те позволяли себе по-хозяйски вмешиваться во внутренние дела республики. Такое самостоятельное поведение большинство нынешних чешских политиков позволить себе, разумеется, не могут. Рассчитывать на их раскаяние, когда версия о дотянувшейся до склада во Врбетице "руке Москвы" окажется несостоятельной и расколется, как пресловутый богемский хрусталь, не приходится. Слишком далеко зашло нынешнее чешское правительство, чтобы отказаться от своих проамериканских фантазий. В понедельник власти Польши объявили о желании провести саммит Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), чтобы выразить поддержку антироссийским жестам Праги. И еще раз продемонстрировать Вашингтону, кто готов и дальше кормиться с его руки.