Пропавшая индонезийская субмарина обнаружена расколотой на три части

Новости

В иракской больнице 28 погибших в результате пожара были на аппаратах ИВЛ 00:41
По меньшей мере шесть человек погибли в результате ДТП в Джорджии 00:29
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Болонью" 00:12
На юге столицы машина влетела в пешеходный переход 25.04.2021
Глава МИД ФРГ: Германия не заинтересована в конфронтации с Россией 25.04.2021
Индию накрыл "коронавирусный шторм" 25.04.2021
Участники подготовки покушения на Лукашенко признали свою вину 25.04.2021
В Германии медсестра подменила вакцину от коронавируса физраствором 25.04.2021
"Краснодар" одержал первую победу при Гончаренко 25.04.2021
Россия и Эстония возобновили авиасообщение 25.04.2021
В Вооруженных силах менее 350 военнослужащих болеют коронавирусом 25.04.2021
Игроки "Спартака" могут попросить Тедеско остаться главным тренером 25.04.2021
Москвичей ждет холодное начало мая 25.04.2021
Кубок чемпионата Европы-2020 упал на землю в Бухаресте 25.04.2021
Леонид Федун: "Спартак" не заслужил чемпионство, его заслужил "Зенит" 25.04.2021
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса 25.04.2021
В Забайкалье сторож частично признался в убийстве главы ФСИН по краю 25.04.2021
В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 25.04.2021
В Госдуме призвали Чехию извиниться перед РФ 25.04.2021
Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки 25.04.2021
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины 25.04.2021
Петр Авен порекомендовал "Спартаку" отечественного тренера 25.04.2021
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы" 25.04.2021
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США 25.04.2021
В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница 25.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
26.04.2021 00:21
Рубрика: В мире

Пропавшая индонезийская субмарина обнаружена расколотой на три части

Текст: Максим Макарычев
Пропавшая индонезийская подводная лодка была найдена расколотой минимум на три части, глубоко в море Бали, заявили официальные лица армии и флота Индонезии в воскресенье, когда президент выразил соболезнования родственникам 53 членов экипажа.
Военнослужащие демонстрируют видео, показывающее, как предполагается, затонувшую подводную лодку ВМС Индонезии KRI Nanggala-402. Фото: REUTERS/JOHANNES CHRISTO Военнослужащие демонстрируют видео, показывающее, как предполагается, затонувшую подводную лодку ВМС Индонезии KRI Nanggala-402. Фото: REUTERS/JOHANNES CHRISTO
Военнослужащие демонстрируют видео, показывающее, как предполагается, затонувшую подводную лодку ВМС Индонезии KRI Nanggala-402. Фото: REUTERS/JOHANNES CHRISTO

Спасатели обнаружили новые предметы, в том числе спасательный жилет, которые, по их мнению, принадлежат тем, кто находился на борту субмарины KRI Nanggala-402, пропавшей во время торпедных учений, сообщает NBC News. "Основываясь на доказательствах, можно утверждать, что KRI Nanggala затонул, и весь его экипаж погиб", - заявил журналистам министра обороны страны, маршал Хади Тьяджанто. Тела подводников по-прежнему не обнаружены.

Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
Индонезийская подлодка "Нангала" разделила участь аргентинской "Сан-Хуан"

Начальник штаба ВМФ Индонезии Юдо Маргоно сказал, что экипаж не виноват в аварии. "KRI Nanggala разделен на три части: корпус корабля, корма и основные части разделены, а основная часть обнаружена с трещинами", - сказал он. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее подтвердил трагедию в Балийском море и направил семьям погибших свои соболезнования. "Все мы, индонезийцы, выражаем глубокую скорбь по поводу этой трагедии, особенно семьям членов экипажа подводной лодки", - заявил Видодо.

Между тем на фотографиях, которые оказались в распоряжении Guardian, видно, что подводная лодка ВМС Индонезии разбилась о дно моря. Части KRI Nanggala, включая его руль, якоря и внешнюю часть корпуса, были разбросаны по дну.

В воскресенье глава индонезийского военного ведомства Хади Тджахджанто заявил, что нет никаких шансов найти кого-либо из членов экипажа живым. "С глубокой грустью могу сказать, что все 53 человека погибли. Мы получили подводные снимки, которые подтверждены как части подводной лодки, в том числе ее задний вертикальный руль, якоря, внешний корпус давления, рельефный руль для пикирования и другие части корабля", - отметил министр обороны.

В субботу поисковые группы заявили, что они обнаружили фрагменты молитвенного коврика и бутылку со смазкой для перископа, недалеко от последнего известного местоположения подводной лодки, что заставило предположить, что судно треснуло.

Фото: EPA-EFE/MADE NAGI
Названа возможная причина катастрофы подводной лодки ВМС Индонезии

Подводная лодка KRI Nanggala-402 бесследно исчезла рано утром в среду у индонезийского острова Бали во время участия в торпедных учениях. При этом аварийных сигналов с субмарины после того, как она не вышла на связь, не поступало. Спасательные команды из нескольких стран вместе с ВМС Индонезии в течение нескольких дней вели поисковые работы в акватории к северу от Бали.

Построенная в Германии в 1977 году, Nanggala была переоборудована в Южной Корее в 2012 году. Самая густонаселенная страна Юго-Восточной Азии стремится обновить свой военный потенциал, однако часть оборудования безнадежно устарела, и в последние годы в различных родах войск армии Индонезии, в том числе в ВВС, из-за этого происходили многочисленные несчастные случаи со смертельным исходом. До трагедии с субмариной у Индонезии было пять подводных лодок: две модели Type 209 немецкого производства, включая Nanggala, и три более новых южнокорейских судна.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

Главное сегодня

Церемония вручения кинопремии "Оскар". Онлайн-трансляция
Захарова рассказала о формировании списка недружественных РФ государств
Минпросвещения проверит учебники по истории
Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета