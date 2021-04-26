Пропавшая индонезийская субмарина обнаружена расколотой на три части

Спасатели обнаружили новые предметы, в том числе спасательный жилет, которые, по их мнению, принадлежат тем, кто находился на борту субмарины KRI Nanggala-402, пропавшей во время торпедных учений, сообщает NBC News. "Основываясь на доказательствах, можно утверждать, что KRI Nanggala затонул, и весь его экипаж погиб", - заявил журналистам министра обороны страны, маршал Хади Тьяджанто. Тела подводников по-прежнему не обнаружены.

Начальник штаба ВМФ Индонезии Юдо Маргоно сказал, что экипаж не виноват в аварии. "KRI Nanggala разделен на три части: корпус корабля, корма и основные части разделены, а основная часть обнаружена с трещинами", - сказал он. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее подтвердил трагедию в Балийском море и направил семьям погибших свои соболезнования. "Все мы, индонезийцы, выражаем глубокую скорбь по поводу этой трагедии, особенно семьям членов экипажа подводной лодки", - заявил Видодо.

Между тем на фотографиях, которые оказались в распоряжении Guardian, видно, что подводная лодка ВМС Индонезии разбилась о дно моря. Части KRI Nanggala, включая его руль, якоря и внешнюю часть корпуса, были разбросаны по дну.

В воскресенье глава индонезийского военного ведомства Хади Тджахджанто заявил, что нет никаких шансов найти кого-либо из членов экипажа живым. "С глубокой грустью могу сказать, что все 53 человека погибли. Мы получили подводные снимки, которые подтверждены как части подводной лодки, в том числе ее задний вертикальный руль, якоря, внешний корпус давления, рельефный руль для пикирования и другие части корабля", - отметил министр обороны.

В субботу поисковые группы заявили, что они обнаружили фрагменты молитвенного коврика и бутылку со смазкой для перископа, недалеко от последнего известного местоположения подводной лодки, что заставило предположить, что судно треснуло.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 бесследно исчезла рано утром в среду у индонезийского острова Бали во время участия в торпедных учениях. При этом аварийных сигналов с субмарины после того, как она не вышла на связь, не поступало. Спасательные команды из нескольких стран вместе с ВМС Индонезии в течение нескольких дней вели поисковые работы в акватории к северу от Бали.

Построенная в Германии в 1977 году, Nanggala была переоборудована в Южной Корее в 2012 году. Самая густонаселенная страна Юго-Восточной Азии стремится обновить свой военный потенциал, однако часть оборудования безнадежно устарела, и в последние годы в различных родах войск армии Индонезии, в том числе в ВВС, из-за этого происходили многочисленные несчастные случаи со смертельным исходом. До трагедии с субмариной у Индонезии было пять подводных лодок: две модели Type 209 немецкого производства, включая Nanggala, и три более новых южнокорейских судна.