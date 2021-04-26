Путин выразил соболезнования в связи с гибелью индонезийской подлодки

Президент России направил телеграмму индонезийскому коллеге Джоко Видодо. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море", - написал Владимир Путин.

Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему индонезийскому народу.

Подлодка "Нангала" потеряла связь с командованием учениями сразу после погружения в минувшую среду, ее обломки нашли только в воскресенье на дне у острова Бали. Погибли 53 члена экипажа.