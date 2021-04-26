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26.04.2021 16:52
Рубрика: Экономика

Работодатели будут самостоятельно определять график работы с 4 по 7 мая

Текст: Ольга Игнатова
Организации самостоятельно будут определять порядок работы с 4 по 7 мая, которые официально объявлены нерабочими днями. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Она отметила, что график работы в нерабочие дни должен быть закреплен внутренним документом организации. "Работодатели самостоятельно... определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно. Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы", - пояснила вице-премьер.

Фото: istock
Голикова разъяснила порядок оплаты нерабочих дней

Она напомнила, что решение о введении нерабочих дней с 4 по 7 мая было принято для сокращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее эксперт пояснила, как поступать россиянам, которые уже взяли на это время отпуск. "Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем", - рассказала "Российской газете" Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала".

Голикова разъяснила порядок оплаты нерабочих дней

Текст: Василий Кошкин
Наличие нерабочих дней в мае не является основанием для снижения зарплаты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил нормы рабочего времени по повременной оплате труда или нормы труда при сдельной оплате", - подчеркнула чиновница.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Голикова попросила туроператоров не продавать туры в Турцию на июнь

Порядок и условия стимулирующих выплат определяются коллективным договором, добавила Голикова.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники. Таким образом, россияне будут отдыхать с первого по десятое число.

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