Работодатели будут самостоятельно определять график работы с 4 по 7 мая

Она отметила, что график работы в нерабочие дни должен быть закреплен внутренним документом организации. "Работодатели самостоятельно... определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно. Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы", - пояснила вице-премьер.

Она напомнила, что решение о введении нерабочих дней с 4 по 7 мая было принято для сокращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее эксперт пояснила, как поступать россиянам, которые уже взяли на это время отпуск. "Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем", - рассказала "Российской газете" Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала".