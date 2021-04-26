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26.04.2021 14:29
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил отчитаться о работе по самым громким преступлениям

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел своим подчиненным доложить, как идет работа по самым громким преступлениям последних дней. Корреспонденту "РГ" в ведомстве перечислили, какие уголовные дела попали в поле зрения главы СК.
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Первое в списке - расследование в Туле. Там возбуждено два уголовных дела против двух жителей областного центра по статьям - хулиганство с применением оружия и применение насилия в отношении представителя власти. Случилось вот что: 23 апреля в Туле мужчина открыл стрельбу из находившегося при нем страйкбольного автомата (он стреляет металлическими шариками), по группе подростков 13-14 лет. Когда его задерживали, второй мужчина ударил сотрудника полиции кулаком в лицо. Сейчас подозреваемые задержаны, потерпевшим оказана медицинская помощь.

Фото: Хорошевский районный суд г. Москвы
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Второе дело из Пензы. Там расследуется уголовное дело об угоне машины скорой помощи. Совершил его мужчина 1979 года рождения. Он ночью 23 апреля напал на врача-реаниматолога и водителя ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", прибывших по вызову к отцу подозреваемого.

Будут докладывать Александру Бастрыкину и про уголовное дело, которое расследуется в Ростовской области. Его завели по факту отравления детей одного из детских садов города Шахты. По версии следствия, днем 21 апреля в детском саду накормили детей некачественной едой, и в итоге у 63 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, резко ухудшилось здоровье.

Помимо этого, Александр Бастрыкин затребовал доклады о расследовании уголовных дел после гибели детей во время пожаров в Пермском крае, ХМАО-Югре и Республике Башкортостан.

В Пермском крае расследуют уголовные дела по статьям о гибели детей и халатности взрослых на пожаре в частном доме в поселке Утес. По данным следствия, 23 апреля в этом поселке четверо детей 6 лет, 5 лет и 3-летние брат и сестра оказались дома без присмотра взрослых. Сейчас задержана мать детей 1988 года рождения.

СК по ХМАО-Югре также расследуется дело о гибели в загоревшемся доме в Сургуте двоих детей 3 и 7 лет. В момент возгорания дети были на втором этаже дома.

В Башкирии в частном доме в пожаре погибли четверо. Случился пожар 23 апреля в одноэтажном доме в городе Ишимбай. В момент пожара в доме была 48-летняя женщина, 38-летний супруг ее сестры и двое его детей 2 и 11 лет.

Кроме этих дел, Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с нарушением прав несовершеннолетних в Приморском крае и Московской области.

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По сообщениям СМИ, в Хасанском районе Приморья дети из отдаленных поселков вынуждены ходить в школу пешком или ездить на попутках. При этом школьный автобус, который должен развозить детей, в районе есть, но уже год ни разу не выходил в рейс.

Также сообщалось о том, что учителя одной из московских школ отстранили от работы после обвинении в домогательствах к ученикам. В СМИ появились публикации, что преподаватель школы регулярно приглашает учеников к себе домой или на дачу, где, возможно, совершает в отношении них противоправные действия. СК по Московской области организовал проверку.

Кроме того, Председатель СК поручил доложить о том, как идет доследственная проверка по факту обнаружения 25 апреля в сточной канаве в Бронницах тела 14-летней школьницы. Следователи СК по Московской области проводят опросы очевидцев, обнаруживших тело школьницы, ее друзей и одноклассников.

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