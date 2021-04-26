Бастрыкин поручил отчитаться о работе по самым громким преступлениям

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел своим подчиненным доложить, как идет работа по самым громким преступлениям последних дней. Корреспонденту "РГ" в ведомстве перечислили, какие уголовные дела попали в поле зрения главы СК.

Первое в списке - расследование в Туле. Там возбуждено два уголовных дела против двух жителей областного центра по статьям - хулиганство с применением оружия и применение насилия в отношении представителя власти. Случилось вот что: 23 апреля в Туле мужчина открыл стрельбу из находившегося при нем страйкбольного автомата (он стреляет металлическими шариками), по группе подростков 13-14 лет. Когда его задерживали, второй мужчина ударил сотрудника полиции кулаком в лицо. Сейчас подозреваемые задержаны, потерпевшим оказана медицинская помощь.

Второе дело из Пензы. Там расследуется уголовное дело об угоне машины скорой помощи. Совершил его мужчина 1979 года рождения. Он ночью 23 апреля напал на врача-реаниматолога и водителя ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", прибывших по вызову к отцу подозреваемого.

Будут докладывать Александру Бастрыкину и про уголовное дело, которое расследуется в Ростовской области. Его завели по факту отравления детей одного из детских садов города Шахты. По версии следствия, днем 21 апреля в детском саду накормили детей некачественной едой, и в итоге у 63 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, резко ухудшилось здоровье.

Помимо этого, Александр Бастрыкин затребовал доклады о расследовании уголовных дел после гибели детей во время пожаров в Пермском крае, ХМАО-Югре и Республике Башкортостан.

В Пермском крае расследуют уголовные дела по статьям о гибели детей и халатности взрослых на пожаре в частном доме в поселке Утес. По данным следствия, 23 апреля в этом поселке четверо детей 6 лет, 5 лет и 3-летние брат и сестра оказались дома без присмотра взрослых. Сейчас задержана мать детей 1988 года рождения.

СК по ХМАО-Югре также расследуется дело о гибели в загоревшемся доме в Сургуте двоих детей 3 и 7 лет. В момент возгорания дети были на втором этаже дома.

В Башкирии в частном доме в пожаре погибли четверо. Случился пожар 23 апреля в одноэтажном доме в городе Ишимбай. В момент пожара в доме была 48-летняя женщина, 38-летний супруг ее сестры и двое его детей 2 и 11 лет.

Кроме этих дел, Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с нарушением прав несовершеннолетних в Приморском крае и Московской области.

По сообщениям СМИ, в Хасанском районе Приморья дети из отдаленных поселков вынуждены ходить в школу пешком или ездить на попутках. При этом школьный автобус, который должен развозить детей, в районе есть, но уже год ни разу не выходил в рейс.

Также сообщалось о том, что учителя одной из московских школ отстранили от работы после обвинении в домогательствах к ученикам. В СМИ появились публикации, что преподаватель школы регулярно приглашает учеников к себе домой или на дачу, где, возможно, совершает в отношении них противоправные действия. СК по Московской области организовал проверку.

Кроме того, Председатель СК поручил доложить о том, как идет доследственная проверка по факту обнаружения 25 апреля в сточной канаве в Бронницах тела 14-летней школьницы. Следователи СК по Московской области проводят опросы очевидцев, обнаруживших тело школьницы, ее друзей и одноклассников.