Брестская и Брянская области расширяют горизонты сотрудничества

Многопрофильная кооперация, которая доказала свою эффективность за истекшие пятнадцать лет делового партнерства между Брестом и Брянском, будет впредь включать в себя и сотрудничество в сферах жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Об этом шла речь 26 апреля в Брестском облисполкоме на встрече с делегацией российского региона, передает БЕЛТА.

Оценивая достигнутые результаты совместной работы, зампредседателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий отметил, что только в прошлом году внешнеторговый оборот между регионами составил более $70 млн. Брестская область экспортировала молочные продукты, гравий, щебень, плиты ДСП, силикаты, газовые плиты. А россияне поставляли семена рапса, соевые бобы, цемент, бумагу и картон.

Но резервы для совершенствования, как известно, неисчерпаемы. Поэтому "мы нацелены и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество", подтвердил Городецкий.

Возглавивший российскую делегацию вице-губернатор Брянской области Владимир Реунов отметил особый интерес к опыту Брестской области в сфере экологии и обращении с вторичными материальными ресурсами. "Это очень важная задача, которая определена в России как национальная цель до 2030 года", - подчеркнул он.

В Брянской области, по его словам, планируют оборудовать крупные полигоны мусоросортировочными станциями, а в перспективе возвести завод по переработке отходов, учитывая и опыт своих белорусских коллег.