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26.04.2021 16:27
Рубрика: Культура

Мировая премьера оперы "Хроники. Александр Невский" состоится в Ярославле

Текст: Наталья Лебедева
Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Ярославле снова пройдет весной, с 1 по 9 мая. Слушателей ожидает как никогда насыщенная программа - любимая музыка, мировые премьеры и россыпь звезд: Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Андрей Мерзликин, артисты из Турции, Швейцарии, Хорватии, Франции и Бельгии.
Фото: Ирина Штольба / РГ Фото: Ирина Штольба / РГ
Фото: Ирина Штольба / РГ

"То, что сейчас мы можем вернуться к нашим обычным датам, лишний раз говорит о том, что культурная жизнь восстанавливается. И пока в мире пока ситуация с концертной жизнью очень тяжелая - в Европе, например, музыкальная жизнь замерла - у нас есть возможность дарить слушателям праздник. И не просто фестиваль, а с мировыми премьерами!" - отметил маэстро.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В программе - вечер Барокко и вечер Брасс-ансамбля, вечер этнической музыки и сразу три музыкальных спектакля, созданных по заказу фестиваля маэстро Башмета. Cреди участников - исполнители и коллективы мирового класса: Дафид Фрэ (фортепиано, Франция), артист мира ЮНЕСКО Кудси Эргунер и его ансамбль (Турция), Gstaad Festival Brass (Швейцария), Загребский камерный оркестр (Хорватия), оркестр Les Muffatti (Бельгия), а также известные артисты театра и кино. Конечно, выступят коллективы под управлением Юрия Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", чьи концерты пройдут не только в Ярославле, но и в городах Ярославской области.

Афишу украсят редкие музыкальные инструменты, такие как органетто (крошечный ручной орган), ней (традиционная турецкая флейта), канун (струнный щипковый музыкальный инструмент наподобие цитры).

Одним из главных событий фестиваля станет мировая премьера масштабной оперы-оратории современного классика Александра Чайковского "Хроники. Александр Невский". Она была написана по заказу фестиваля к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Также зрители увидят пронзительный моноспектакль "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Евгением Мироновым в режиссуре Марины Брусникиной и музыкально-драматическую постановку "Корабль влюбленных" Павла Сафонова.

Завершающий аккорд - большой концерт 9 мая, в программе которого прозвучит монументальный "Реквием" современного композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. В роли чтеца выступит Сергей Гармаш, за дирижерским пультом хоровой капеллы "Ярославия" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" - Юрий Башмет.

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