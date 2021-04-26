Арестован подозреваемый в убийстве главы ФСИН по Забайкалью

Обвинение в убийстве двух человек, в числе которых - глава краевого ФСИН, предъявлено 62-летнему жителю Забайкалья. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает СУ СК по в понедельник суд арестовал обвиняемого. По версии следствия, днем 24 апреля на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в двух гостей, находившихся в охотничьем доме. Гладкоствольное охотничье ружье было приобретено им незаконно.

Один из раненых - глава ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов - скончался на месте. Второй пострадавший умер по пути в больницу. Следователи задержали подозреваемого, фигурант рассказал об обстоятельствах совершенного убийства.

Расследование уголовного дела находится на контроле у главы регионального СУ СК.