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26.04.2021 10:19
Рубрика: Общество

Глава "Роскосмоса" рассказал о планах пусков ракет "Союз" с Восточного

Текст: Ксения Колесникова
"Роскосмос" планирует провести запуски с космодрома Восточный с мая по июль 2021 года. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире "Россия-24".

- Помесячно у нас пойдут пуски с Восточного. Надеемся, что май, июнь, июль, - цитирует Дмитрия Рогозина ТАСС.

Фото: Роскосмос/ РИА Новости
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По его словам, все 36 британских спутников OneWeb успешно выведены на расчетные орбиты. Они были запущены ночью с 25 на 26 апреля 2021 года с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б".

- Это очень надежная, очень конкурентная машина. Мы видим от заказчика удовлетворение работой всей системы выведения, - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Договоренность по проекту OneWeb предполагает пуск 16-ти ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах Каждый позволит вывести на орбиту от 34 до 36 космических аппаратов. По планам, система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 года - начале 2023 года.

В регионах Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный Запуски "Союзов"

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