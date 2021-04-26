Глава "Роскосмоса" рассказал о планах пусков ракет "Союз" с Восточного

"Роскосмос" планирует провести запуски с космодрома Восточный с мая по июль 2021 года. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире "Россия-24".

- Помесячно у нас пойдут пуски с Восточного. Надеемся, что май, июнь, июль, - цитирует Дмитрия Рогозина ТАСС.

По его словам, все 36 британских спутников OneWeb успешно выведены на расчетные орбиты. Они были запущены ночью с 25 на 26 апреля 2021 года с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б".

- Это очень надежная, очень конкурентная машина. Мы видим от заказчика удовлетворение работой всей системы выведения, - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Договоренность по проекту OneWeb предполагает пуск 16-ти ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах Каждый позволит вывести на орбиту от 34 до 36 космических аппаратов. По планам, система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 года - начале 2023 года.