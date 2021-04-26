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26.04.2021 11:30
Рубрика: Экономика

СМИ: В России введут ограничения на экспорт бензина

Правительство РФ планирует добавить бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно ограничить, сообщает "Коммерсант".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Как остановят рост цен на бензин

По данным издания, об этом говорили 21 апреля на совещании у зампреда правительства Александра Новака. Было решено добавить автомобильное топливо в список важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых в исключительных случаях могут на время ограничить или вовсе запретить.

По его итогам кабмин поручил Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта "отдельных видов нефтепродуктов".

Ранее Новак анонсировал подобный шаг. В середине апреля он заявил, что на экспорт ряда нефтепродуктов "можно было бы" ввести ограничения, чтобы "стабилизировать рынок", но "окончательное решение будет за правительством".

Росстат фиксировал рост цен на бензин 17 недель подряд, однако к середине текущего месяца он замедлился. В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 3,7%, бензин марки АИ-95 на 3,2%, марка АИ-98 - на 3,1%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,6%.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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