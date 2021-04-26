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26.04.2021 14:55
Рубрика: Легковые авто

Только появившийся в России кроссовер Mazda CX-30 потребовал ремонта

Текст: Константин Руссов

В январе 2021 года на российский рынок вышел новый кроссовер Mazda CX-30. Выяснилось, что у модели может быть дефект, связанный с крышкой багажника, но он не серьёзный.

Фото: Ренат Закиев/ РГ
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В ООО "Мазда Мотор Рус" сообщили, что на машинах, реализованных с 1 января по 22 марта 2021 года, а также находящихся в наличии у дилеров, крышка багажника может самостоятельно опуститься, если автомобиль стоит на уклоне передней частью в направлении подъёма.

В компании переживают, что невнимательный пользователь может не заметить этого и удариться о дверь и получить травму. Отмечается, что полностью крышка багажника опуститься не может.

В ходе визита на сервис у Mazda CX-30 будет произведена проверка электроприводов двери багажного отделения с обеих сторон. При необходимости приводы будут заменены, но вне зависимости от результата инспекции будет произведено их перепрограммирование.

Цена на Mazda CX-30 в настоящее время начинается от 1 728 000 рублей. Кроссовер предлагается со 150-сильным бензиновым двигателем SkyActive-G объёмом 2.0 литра, в базовой комплектации он работает в паре с МКП, в остальных - с 6-диапазонным "автоматом". Привод - передний или полный.

#Mazda