В России стартовали продажи Mazda CX-30. Кроссовер уже успел подорожать

Российские дилеры Mazda начали продажи кроссовера CX-30. Примечательно, что модель уже успела подорожать.

В декабре, когда были объявлены все цены на SUV, машину можно было заказать от 1 620 000 рублей, теперь же на официальном сайте бренда стоит другая цена - от 1 653 000 рублей. Топовая версия новинки обойдется в 2 109 000 рублей.

Россиянам предлагают кроссовер с безальтернативным двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. Коробки передач две - шестиступенчатая "механика" и шестидиапазонный автомат. CX-30 будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

Премьера Mazda CX-30 состоялась весной 2019 года. Автомобиль для российского рынка собирается на владивостокском предприятии Mazda-Sollers. В компании ожидают, что новый кроссовер займет в объеме реализации марки до 25%, сколько в свое время приходилось и на долю "трешки", которая покинула Россию в прошлом году.

Ранее эксперты "РГ" рассказали о перспективах модели на нашем рынке.