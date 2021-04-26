У Михаила Сеславинского новое место работы

"Личные и деловые качества Михаила Вадимовича в сочетании с доскональным знанием отрасли все эти годы обеспечивали ее стабильное и устойчивое развитие", - отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, добавив, что Михаил Сеславинский отдал медиа почти четверть века.

За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны распоряжением правительства РФ Михаил Сеславинский награжден медалью А.П. Столыпина.

Как уточнили в пресс-службе уже упраздненной Роспечати, переходный период завершен: налажена текущая работа, запущено финансирование господдержки электронных и печатных СМИ и книжных издательств.

Михаил Сеславинский, завершивший свою деятельность в структуре правительства и переходящий на работу в частный бизнес, выразил коллегам и соратникам слова искренней признательности за совместную работу на протяжении долгого времени. "В Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям я оставил частичку своей души, но уверен, что мы успели многое сделать для развития медиаиндустрии и книжной отрасли", - подчеркнул он.

Прямая речь

Виталий Игнатенко, генеральный директор ИТАР-ТАСС в 1991 - 2012 годах:

- Для меня Михаил Вадимович Сеславинский - образец государственного деятеля современной России. Я считаю, главное, что он привнес в такое важное правительственное учреждение, коим являлся Федеральное агентство по печати - это интеллект. Это личный интеллектуальный вклад Михаила Вадимовича в то дело, которое ему поручило правительство и президент. Он сделал свою должность абсолютно необходимой для журналистов, редакторов, историков, издателей. Под его руководством отрасль книгоиздания стала современной, профессиональной, рыночной. Это будет сказываться не только сегодня, завтра, послезавтра, но и через десятки лет. Все его прекрасные начинания, а именно так я их оцениваю, связанные с книжными выставками, с отбором той литературы, которая двигала вперед не только нас, профессионалов, но и все общество. Это главное, что связывает меня, и всех тех, кто хорошо знает Михаила Вадимовича, с его работой, с его созидательным вкладом в огромную работу, которую ему удалось сделать за 16 лет.

На своем личном опыте могу сказать, что как руководитель Михаил Вадимович как-бы незаметный: у него негромкий голос, не начальствующая мимика. Его сила в личном авторитете, профессионализме, современности мышления. Я в этом не раз убеждался. ТАСС переживал не самые простые времена в плане финансовой поддержки, в плане отсутствия серьезных правительственных грантов, но он сделал все своей постоянной работой, постоянным участием в нашей деятельности, чтобы некоторые проекты ТАСС стали очень заметными. Например, проект, который Михаил Вадимович поддержал и оформил как правительственный грант - "Формула власти", телевизионная программа, сделанная ТАСС, она получила Государственную премию Российской Федерации. Он умел угадывать правильное направление, правильный результат, который принесет его непосредственная поддержка. За это ему огромное спасибо.

Евгений Водолазкин, писатель:

- Слово начальник в русском языке - особое. Неоднозначное, прямо скажем, слово. Произносят его обычно строго, с оттенком осуждения, иногда - зависти. Исключения редки. Например, Михаил Сеславинский. Потому, наверное, что начальником он никогда не был. То есть был, конечно, - в том странном смысле, в каком был им министр юстиции Державин или вице-губернатор Салтыков-Щедрин.

Все, кто когда-либо общался с Михаилом Вадимовичем, имели дело с коллегой, эрудитом, но прежде всего - профессионалом. На фоне руководителей-универсалов, легко меняющих область приложения сил, его многолетняя работа в книжной отрасли кажется почти невероятной. В том, что эта отрасль до сих пор на плаву, велика его заслуга. Прекрасно организованные книжные ярмарки, Институт перевода, представляющий нашу литературу за рубежом, система литературных премий, ориентирующих читателей и поддерживающих писателей, - все это связывается во многом с именем Михаила Сеславинского.

Его окружают не подчиненные, а единомышленники. Пытаясь понять секрет этого успеха, задаюсь вопросом: может, всё дело в том, что Сеславинский любит литературу и знает ее? В том, что читает и даже пишет? Время от времени с наслаждением открываю его книгу "Мой друг Осип Мандельштам". Скажи мне, кто твой друг… Тот счастливый случай, когда повезло и с коллегами, и с друзьями.

Олег Новиков, президент Издательской группы "Эксмо-АСТ":

- Михаил Вадимович внес неоценимый вклад в развитие издательской индустрии и книжного рынка в нашей стране. Его неизменная поддержка инициатив издателей позволила реализовывать масштабные социальные и образовательные программы. Увлеченный читатель, знаток литературы, библиофил и меценат, передающий редкие издания в государственные собрания, Михаил Вадимович является знаковой фигурой для книжной индустрии, на протяжении многих лет вкладывающий душу и сердце в служение книге и укрепление традиций русской литературы.

Евгений Капьев, генеральный директор Эксмо:

- Михаилу Вадимовичу Сеславинскому удалось объединить самых активных, талантливых представителей политического и культурного сообщества для реализации важнейших инициатив, направленных на развитие культурного, информационного пространства, в том числе на поддержку интереса к чтению у россиян и популяризацию литературы. В том, что книга во всех ее форматах остается фундаментом национальной культуры, есть его огромная заслуга. Лично всегда отмечал его талант оратора и невероятно широкий литературный кругозор. Нам, книжникам, невероятно повезло, что многие годы интересы отечественного книгоиздания представлял человек, по-настоящему увлеченный литературой.

Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки:

- Успех нашего многолетнего сотрудничества объяснить легко - нас всегда объединяло особое отношение к книгам и библиотекам. И хотя библиотеки никогда не находились в ведении Михаил Вадимовича, он всегда относился к этой сфере с большим вниманием, рассматривал библиотеки в качестве партнеров, поддерживал многие их проекты и инициативы.

Так, проведенный в 2005 году конкурс "Литературная карта региона" послужил толчком для создания в библиотеках литературно-краеведческих электронных ресурсов, многие из которых действуют и развиваются до сих пор.

За 16 лет было поддержано множество других важных просветительских проектов - Всероссийский фестиваль детской книги, ежегодные книжные фестивали в Таганроге, Пскове, Курске, проект "Большая книга - встречи в провинции", социологические опросы, конкурсы и акции по поддержке книги и чтения.

Благодаря этим проектам удалось изменить отношение региональной власти к библиотекам, показать важность и значимость их работы, создать условия для сотрудничества с писателями, издателями, СМИ, книжным бизнесом.

Также мы много сотрудничали на книжных ярмарках: из года в год РГДБ выступала куратором детских программ на фестивале "Красная площадь", на ММКЯ. Кроме того, благодаря содействию Михаила Вадимовича проходили мероприятия всероссийского проекта "Детское и юношеское чтение в России", была поддержана инициатива Международного конгресса IBBY, который пройдет в сентябре 2021 года. Иными словами, для сферы детской литературы и чтения делалось и делается очень много.

Большую роль Михаил Вадимович сыграл и в нашей акции по сбору книг для региональных библиотек "Дарите книги с любовью", Федеральное агентство с самого начала с радостью поддержало акцию. Ведь Михаил Вадимович - человек по сути своей библиотечный, ему никогда не нужно было объяснять роль библиотек в том или ином процессе. От всей души хочется поблагодарить его за поддержку и содействие, без которых нам едва ли удалось бы реализовать все эти проекты.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Справка "РГ"

Михаил Сеславинский в 1998-1999 годах руководил Федеральной службой по телевидению и радиовещанию, позже занимал пост статс-секретаря - первого заместителя министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Роспечать он возглавлял с момента ее образования в 2004 году. На протяжении 16 лет ведомство обеспечивало государственную поддержку крупнейших российских газет, журналов, информационных агентств и телекомпаний, занималось разработкой государственной политики в области печатных СМИ, телевизионного и радиовещания. В 2020 году при непосредственном участии Роспечати правительство выработало специальные меры поддержки медиаотрасли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Деятельность в области СМИ, книгоиздания и производства печатной продукции была внесена в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. В результате российские медиа в условиях коронавируса и связанных с ним ограничений смогли продолжить свою работу.

Подготовили Михаил Визель, Ирина Зайцева