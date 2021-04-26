В ЕС назвали основное требование к туристам

Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times.

Она отметила, что сроки начала туристического сезона в каждой из 27 стран ЕС будут зависеть от эпидемиологической ситуации. При этом Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами, пишет ТАСС.

На сегодняшний день европейский регулятор одобрил для вакцинации от коронавируса четыре вакцины: от Pfizer и BioNTech, от Moderna, от AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российская вакцина "Спутник V" находится в процессе изучения специалистами.

Ранее сообщалось, что по всему миру введено уже свыше миллиарда доз вакцин от COVID-19. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных властей сообщило Agence France-Presse. Препараты от коронавируса были использованы в 207 странах и территориях. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились свыше 146 миллионов человек.