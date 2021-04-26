В США из автосалона угнали пять автомобилей

Дилерский центр AMC Auto в Розвилле (Мичиган, США) в этом году уже грабили. Но, кажется, тот случай ничему не научил торговцев автомобилями.

Ночью на территорию автосалона снова проникла группа из шести злоумышленников. Преступники разбили стеклянную дверь офиса, отыскали ключи от самых дорогих машин и укатили на них прочь. Был похищен люксовый внедорожник Cadillac Escalade, парочка масл-каров Dodge Challenger, один седан Dodge Charger и - главный приз - шикарный кабриолет Mercedes-Benz S63. Общая стоимость угнанных автомобилей оценивается в 250 000 долларов.

При ограблении сигнализация в здании, видимо, не сработала. Единственное, что слегка осложнило работу угонщиков - лучшие машины из имеющихся в наличии были заблокированы менее привлекательными. Но это, конечно, их не остановило. Злоумышленники просто разбили стекла в мешающих им машинах, и вручную откатили их в сторону.

Подобные массовые угоны в США - не редкость. Например, недавно мы писали об автосалоне в Детройте, который грабили три раза подряд. Как правило, преступные синдикаты привлекают для таких дел подростков.