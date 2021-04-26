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26.04.2021 08:30
Рубрика: Легковые авто

В США из автосалона угнали пять автомобилей

Текст: Григорий Гомельчук

Дилерский центр AMC Auto в Розвилле (Мичиган, США) в этом году уже грабили. Но, кажется, тот случай ничему не научил торговцев автомобилями.

Фото: www.instagram.com/kurdistan_automotive_blog_/
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Ночью на территорию автосалона снова проникла группа из шести злоумышленников. Преступники разбили стеклянную дверь офиса, отыскали ключи от самых дорогих машин и укатили на них прочь. Был похищен люксовый внедорожник Cadillac Escalade, парочка масл-каров Dodge Challenger, один седан Dodge Charger и - главный приз - шикарный кабриолет Mercedes-Benz S63. Общая стоимость угнанных автомобилей оценивается в 250 000 долларов.

При ограблении сигнализация в здании, видимо, не сработала. Единственное, что слегка осложнило работу угонщиков - лучшие машины из имеющихся в наличии были заблокированы менее привлекательными. Но это, конечно, их не остановило. Злоумышленники просто разбили стекла в мешающих им машинах, и вручную откатили их в сторону.

Подобные массовые угоны в США - не редкость. Например, недавно мы писали об автосалоне в Детройте, который грабили три раза подряд. Как правило, преступные синдикаты привлекают для таких дел подростков.