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26.04.2021 10:01
Рубрика: Легковые авто

В Тольятти засняли Франкенштейна из двух бюджетных авто

Текст: Михаил Азнавуров

На дорогах Тольятти можно встретить машину, которая озадачит любого автолюбителя - это смесь ВАЗ-2110 и Hyundai Solaris первого поколения.

Фото: @geely.su / Instagram
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Необычный экземпляр собран частным лицом и представляет собой вазовскую "десятку", к которой приспособили передние крылья, фары и бампер от Solaris. Переделка сделана нарочито небрежно, анфас машина похожа на плохо восстановленный после аварии Hyundai.

Очевидно, цель автора "креатива" заключалась в том, чтобы минимальными средствами произвести максимум впечатления на окружающих - что ж, получилось! По документам автомобиль, тем не менее, числится обычным ВАЗ-2110 1998 года выпуска, с 1,5-литровым мотором мощностью 71 л.с.

Ранее были опубликованы фото уникальной Toyota Camry в кузове "универсал", которую построил житель Владикавказа.