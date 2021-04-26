В Тольятти засняли Франкенштейна из двух бюджетных авто

На дорогах Тольятти можно встретить машину, которая озадачит любого автолюбителя - это смесь ВАЗ-2110 и Hyundai Solaris первого поколения.

Необычный экземпляр собран частным лицом и представляет собой вазовскую "десятку", к которой приспособили передние крылья, фары и бампер от Solaris. Переделка сделана нарочито небрежно, анфас машина похожа на плохо восстановленный после аварии Hyundai.

Очевидно, цель автора "креатива" заключалась в том, чтобы минимальными средствами произвести максимум впечатления на окружающих - что ж, получилось! По документам автомобиль, тем не менее, числится обычным ВАЗ-2110 1998 года выпуска, с 1,5-литровым мотором мощностью 71 л.с.

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