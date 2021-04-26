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26.04.2021 17:32
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen не может выпускать автомобили из-за дефицита микросхем

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Крупнейший концерн сообщил о корректировке запланированных к выпуску автомобилей во втором квартале 2021 года. И уже сейчас можно говорить о том, что компания не сможет ликвидировать отставание от первоначального плана даже при условии наличия достаточного количества компонентов.

Фото: www.autohome.com.cn
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О проблемах с микросхемами и удручающем положении дел сообщил в интервью Financical Times Уэйн Гриффитс, глава Seat, отметив, что дефицит комплектующих является главной проблемой концерна на сегодняшний день.

В ближайшее время поставки микросхем останутся ограниченными. Их дефицит усугубила погода на западной половине США: на регионы обрушились дожди и ураганы, в результате чего производители микросхем приостановили свою работу.

От нехватки микрочипов пострадали все крупнейшие автопроизводители, но некоторые нашли выход из положения: например, Peugeot приняла решение вместо цифровых "приборок" устанавливать аналоговые.

#Volkswagen