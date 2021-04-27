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27.04.2021 10:45
Рубрика: Экономика

"Академик Черский" начал укладку "Северного потока-2" в водах Дании

Текст: Василий Кошкин
Трубоукладчик "Академик Черский" приступил к укладке газопровода "Северный поток-2" в датских водах. Об этом сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.
Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - цитирует сообщение компании ТАСС.

Новак: Газопровод "Северный поток 2" будет достроен

В компании также отметили, что строительство продолжает баржа "Фортуна".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Nord Stream 2 AG ожидает завершения работ до конца 2021 года. До этого об аналогичных сроках говорил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Всего осталось проложить около 120 километров труб. Заявленная скорость укладки труб баржой "Фортуна" - до километра в день, "Академика Черского" - до пяти километров в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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