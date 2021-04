ГАЗ собрал первую партию новых "ГАЗелей"

ГАЗ собрал первую партию новой "ГАЗели NN" (New Next или Next Next). Об этом завод еще не объявил официально, но в свободный доступ просочился сделанный на территории предприятия снимок - на нем видно около двух десятков бортовых "ГАЗелей NN" с одно- и двухрядными кабинами.

Вероятно, это демонстрационные экземпляры, которые дилеры ГАЗа будут использовать для показа потенциальным покупателям.

Новая "полуторка" дебютировала осенью 2019 года на выставке Comtrans, она представляет собой глубоко модернизированную версию нынешней ГАЗели Next.

Снаружи NN отличается от Next новым оперением, включающим линзованные фары, другим бампером, оригинальной решеткой радиатора, более рельефным капотом и иными крыльями.

Внутри - передняя панель с современной архитектурой. Вместо универсальных круглых дефлекторов вентиляции в ней применены оригинальные "решетки". Щиток приборов имеет классическую схему: в левой части располагается тахометр, в правой - спидометр, по центру - дисплей бортового компьютера. Также в эту панель изначально встроена медиасистема с крупным дисплеем (9 дюймов).

Заметим, что новое оперение кабины уже освоено в производстве - таким комплектуется выпускаемый с середины 2020-го низкопольный автобус "ГАЗель-Сити".

Первая партия "ГАЗелей NN", по неофициальной информации, оснащена привычным для "Некстов" 2,8-литровым турбодизелем Cummins ISF 2.8 (150 л.с.), КП при этом новая, 6-скоростная.

Прочие подробности о серийных версиях "ГАЗели NN" ожидаются в ближайшие дни.

Нынешняя "ГАЗель Next" в настоящее время стоит от 1,4 млн рублей.