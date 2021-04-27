Глава делегации России в Вене прокомментировал ситуацию с ДОН

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ситуация с Договором по открытому небу ведет к его развалу.

"Односторонних уступок от России ждать не следует, - приводит его заявление ТАСС. - При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая".

Законопроект о денонсации договора будет в считанные дни представлен правительством президенту, после чего поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания, отметил Гаврилов. Заявление прозвучало в ходе первого пленарного заседания 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу в Вене.

Ранее сообщалось, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора об открытом небе. Как заявили в МИД РФ, на этот шаг Москва пошла в связи с выходом США из соглашения и отказом других участников поддержать российские предложения о работе в новых условиях. Вернуться к Договору по открытому небу Россия готова, если США предпримут такой же шаг, но пока они еще не определились с этим решением.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в марте 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Сейчас в нем участвуют более тридцати стран. Договор разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц соглашения.