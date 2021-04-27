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HBO официально объявила о старте работы над приквелом "Игры престолов"

Новости
    27.04.2021, 15:12
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания HBO официально объявила о старте производства "Дома дракона" - многосерийного приквела "Игры престолов", который расскажет о Таргариенах.

"Огонь будет править", - так подписан пост в Twitter.

События сериала развернутся за три сотни лет до начала "Игры престолов". Проект основан на книге Дж.Р.Р. Мартина "Пламя и кровь".

Премьеру ожидают в 2022 году.

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