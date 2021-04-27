HBO официально объявила о старте работы над приквелом "Игры престолов"

Компания HBO официально объявила о старте производства "Дома дракона" - многосерийного приквела "Игры престолов", который расскажет о Таргариенах.

"Огонь будет править", - так подписан пост в Twitter.

Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021

События сериала развернутся за три сотни лет до начала "Игры престолов". Проект основан на книге Дж.Р.Р. Мартина "Пламя и кровь".

Премьеру ожидают в 2022 году.