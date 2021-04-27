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27.04.2021 17:59
Рубрика: Власть

Юрист оценил шансы Apple оспорить штраф ФАС на 12 миллионов долларов

Текст: Михаил Загайнов
Шансы Apple на оспаривание штрафа на 12 миллионов долларов в суде напрямую зависят от собранных и положенных в основу решения ФАС доказательств, а так же наличия состава административного правонарушения. Об этом "Российской газете" заявил партнер юридической фирмы "Косенков и Суворов" Денис Косенков.

"Своим вниманием к крупным IT-компаниям, таким, как Apple, ФАС России не отличается от антимонопольных органов других стран. Оборотные штрафы в крупных корпорациях всегда связаны с выплатой значительных сумм. Прецеденты по оспариванию решений ФАС в судах, конечно, же есть, для этого суду придется разобраться в том, имело ли место злоупотребление доминирующим положением и ограничение конкуренции со стороны Apple", - отметил юрист.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ранее ФАС наложила на Apple Inc. оборотный штраф более чем на 906 миллионов рублей (более 12 миллионов долларов США). По данным ведомства, компания злоупотребила своим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. В Apple заявили, что намерены оспорить решение антимонопольного ведомства в суде.

Дело в отношении Apple было возбуждено в начале августа 2019 года. Поводом стало заявление "Лаборатории Касперского", которая пожаловалась на действия американской компании на рынке приложений для iOS.

Речь шла о необоснованном отклонении версий программы "родительского контроля" Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия программы "Лаборатории Касперского" лишилась существенной части функционала. Одновременно Apple вывела на рынок в iOS 12 собственное приложение Screen Time ("Экранное время") с аналогичными функциями.

Власть Право Правительство ФАС Компании Информационные технологии Apple

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