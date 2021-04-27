Какой может быть новая российская космическая станция

Космические новости разлетаются сегодня как горячие пирожки. Одна из самых обсуждаемых: Россия планирует построить новую национальную космическую станцию. Первый ее модуль может отправиться на орбиту уже через четыре года.

Как говорит глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, госкорпорация готова начать строительство станции "хоть сегодня" и ждет соответствующих поручений президента и правительства. "У нас все для этого есть: компетенции у соответствующих специалистов, есть задел, что называется, "умное железо", которое в наличии и может быть использовано для первого шага. И самое главное, есть воля к тому, чтобы на новый шаг вывести вообще мировую пилотируемую космонавтику", - сказал гендиректор "Роскосмоса" журналистам на научной сессии общего собрания РАН.

Национальная станция должна быть связана с дизайном, архитектурой, замыслом российских инженеров. Какое "умное железо" есть у нас для первого шага? Прежде всего, это научно-энергетический модуль - НЭМ, та самая солнечная электростанция, которая обеспечит станцию мощной энергетикой - 55 кВт. Это очень важно.

Модуль уже есть в железе: в РКК "Энергия" показали летный экземпляр. Изначально он строился для Международной космической станции, запуск ожидался в 2024 году. Теперь у него будет новая сверхсерьезная миссия - он станет основой национальной орбитальной пилотируемой станции. Или как ее еще называют - Российская орбитальная служебная станция.

Специалисты не скрывают - доработок будет много. Понадобится полтора-два года. Скажем, "космический дом" требуется дооборудовать каютами для космонавтов. Надо заменить стыковочный агрегат с активного на пассивный, доработать системы управления движением и навигации, телеметрии, связи и обеспечения теплового режима... А еще НЭМ адаптируют для запуска на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный - вместо "Протона-М" с Байконура.

Об этапах создания новой российской станции на научной сессии Общего собрания РАН рассказал член-корреспондент РАН, первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев. Так, планируется два этапа. На первом - с 2025 по 2030 год - намечается запустить помимо НЭМ еще узловой, базовый и шлюзовой модули. А на втором - с 2030 по 2035 год - к ним добавятся целевой и целевой производственный, а также платформа для обслуживания космических аппаратов. Все, как говорят специалисты, будет зависеть от поставленных к тому времени задач.

Что будет принципиально отличать новую станцию от МКС? Ее "наклон", то есть насколько орбита станции удалена от экватора. У МКС угол наклонения меньше 52 градусов, из-за чего космонавты могут видеть лишь двадцать процентов территории России. У будущей национальной станции "наклон" дойдет до 97-98 градусов. То есть она будет находиться на уникальной солнечно-синхронной орбите, где солнечные батареи всегда освещены. Где полный обзор, причем во всех спектрах - от обычного оптического до инфракрасного и радиолокационного. Где мы будем видеть все свои территории, включая арктическую зону.

Нам нужна станция, - говорят специалисты, - которая будет иметь возможность проводить эксперименты не только внутри. У которой именно внешний борт станет платформой для наблюдения нашей планеты. А направленная "вверх" аппаратура будет мониторить космическое пространство. На борту можно развернуть управление облаком малых спутников. Это совершенно новая работа. Как и система обслуживания на так называемой внешней платформе-"подвеске".

- У нас появится выносной стапель, на котором мы сможем парковать разного рода автоматические аппараты, спутники, - поясняет Владимир Соловьев. - Здесь будет проходить их ремонт, заправка, юстировка полезной нагрузки, а затем они снова будут отправляться на свои орбиты. Кроме того, мы создадим парк буксиров, которые смогут выводить автономные модули на нужную орбиту в нужное время.

Корабль "Орел" с экипажем может полететь не на Международную космическую станцию, а на новую российскую

Предусматривается, что научное оборудование снаружи станции станут обслуживать автоматы под управлением космонавтов. Естественно, нужно развивать новые перспективные технологии, конструкционные материалы, высокоскоростной интерфейс и интерфейс "человек-машина" и т.д.

Экипаж станции будет состоять из двух-четырех человек, а объем гермоотсеков на втором этапе достигнет 667 кубов. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48 (!). И здесь еще такой значимый нюанс. Ученые и специалисты продумывают новую философию самих пилотируемых полетов: постоянное пребывание космонавтов на орбите обходится не просто дорого, а очень дорого. Но что еще серьезнее - на высокоширотных орбитах повышается и радиационная опасность.

Поэтому рассматривается система посещаемых станций. Как отметил президент РАН Александр Сергеев, на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект. Задача: увеличивая автоматизацию проводимых научных экспериментов, ни в коей мере не снижать эффективность проводимых на орбите целевых работ. Обсуждается, что космонавты будут "навещать" станцию один-два раза в год. Кроме того, планируется отправлять до трех космических грузовиков.

На первом этапе летать продолжат грузовые "Прогрессы" и пилотируемые "Союзы", а на втором - уже пилотируемые "Орлы". Что касается перспективного транспортного корабля, то, как подчеркнул Владимир Соловьев, довольно редко упоминается, что экипаж четыре человека - это стартующий. А тот, который будет возвращаться, сможет доходить аж до шести человек. И это тоже очень важно: здесь заложена идеология спасения.

И еще несколько данных о новом корабле. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до тридцати суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса при полете к станции - 14,4 тонны, при полете к Луне - 19 тонн. Масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.

Первый полет нового корабля без экипажа запланирован на 2023 год, беспилотный со стыковкой с МКС - на 2024-й, с экипажем - на 2025-й. Корабль не только предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, но и является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Но не исключено, что изменения будут внесены и в эту программу. А именно: корабль "Орел" с экипажем может полететь не на МКС, а на российскую космическую станцию.

"Если в 2025 году мы развернем базовый модуль новой станции, тогда полетим новым кораблем. Я встречался с отрядом космонавтов, собирал их всех, и мы сейчас рассматриваем возможность изменить полетное задание, то есть лететь не на МКС, а уже пилотируемый новый корабль с экипажем полетит на нашу российскую станцию", - цитирует ТАСС гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. По словам Владимира Соловьева, впервые космонавты полетят на новую орбитальную станцию в 2026 году.

Специалисты отмечают: создание новой орбитальной станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года, так как его оборудование изношено на 80 процентов. Россия сможет сама профинансировать строительство, но готова и к кооперации, - заявил несколько дней назад вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства.

А в это время

Россия за два с половиной года осуществила 58 подряд безаварийных пусков космических ракет, повторив рекорд, установленный в современной истории страны в 1992-1993 годах. Очередным успехом стал запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb.

Безаварийная серия началась после октября 2018 года, когда из-за аварии при разделении ступеней ракеты "Союз-ФГ" был прерван полет к МКС корабля "Союз МС-10". Благодаря системе аварийного спасения россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг благополучно приземлились. За этим последовали 27 штатных космических пусков с Байконура, 19 - с Плесецка, пять - с Восточного и семь - с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения, за этот же срок в мире произошли 17 аварийных стартов: восемь - в Китае, три - в Иране, три - в США, два - во Франции и один - в Новой Зеландии, - подсчитало РИА Новости.

В истории современной российской космонавтики аналогичный рекорд из 58 подряд успешных космических пусков был установлен только раз - с февраля 1992 по февраль 1993 года. Нам есть куда стремиться: в советское время был установлен рекорд из 185 подряд успешных космических пусков. Это было с января 1983 по ноябрь 1984 года.

Надо заметить, что в истории российской космонавтики был и "черный период". Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах было по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах - по две, в 2014 году - три, в 2011 году - четыре.

А какие перспективы у МКС?

Международная космическая станция работает с конца 1998 года. Это один из наиболее сложных и дорогих инженерных проектов за всю историю человечества. В совместном международном проекте пятнадцать участников, из которых пять - основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года. Станция эксплуатируется уже 22 года. Масса доставленного оборудования на МКС - 76 т, правда, на российском сегменте его только 7,5. На борту проведено более 2 тысяч экспериментов, из них российских - 400. Это, по словам Владимира Соловьева, результат недофинансирования наших научных программ на станции.

Как известно, участники проекта МКС договорились использовать станцию до 2024 года. Однако ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока.

Сейчас в составе российского сегмента МКС пять модулей. В июле планируется запуск еще одного - лабораторного "Наука". Он станет одним из самых больших на станции. Его очень давно ждут и космонавты, и ученые: научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д. Хорошо? Безусловно. Для интеграции "Науки" в МКС потребуется большая и суперсерьезная работа, до десяти выходов в открытый космос. Там очень много научного оборудования, причем значительная часть находится на наружных подвесках. Там рабочие места, которые надо будет опробовать.

Между тем специалисты констатируют: в целом станция стареет. Изнашиваются конструкции, железо. Еще в октябре прошлого года появилась информация: специалисты РКК "Энергия" прогнозируют лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС после 2025 года. Как бы там ни было, но вот уже который месяц космонавты разбираются с утечкой воздуха на станции. Ее первые признаки обнаружились еще в ноябре 2019 года. Поначалу утечку искали в американском сегменте, но в итоге трещины нашли в переходной камере модуля "Звезда". Две засверлили и заклеили специальным герметиком. Утечка воздуха уменьшилась, но не прекратилась.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба. Это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Но для компенсации регулярно требуется наддув воздухом, азотом и кислородом.

Ситуация, которая складывается на МКС, может в будущем привести к серьезным последствиям, заявил недавно в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. "Мы не можем подвергать угрозе жизни космонавтов. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям - до катастрофы. Это нельзя допускать", - отметил он, комментируя необходимость создания российской орбитальной станции.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, в последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года.

Решение о продолжении эксплуатации Международной космической станции Россией будет принято после 2024 года исходя из ее технического состояния и планов по развертыванию национальной орбитальной станции, - подтвердили в "Роскосмосе".

Вместе с тем Россия не планирует сокращать научную программу на МКС до создания новой национальной околоземной станции. "Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объеме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении многофункционального лабораторного модуля, не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - так Рогозин ответил в Facebook на вопрос одного из подписчиков о необходимости запуска модуля "Наука" к МКС на фоне планов по созданию новой станции.

Уже прозвучала и такая мысль: после ухода России со станции ответственность за российский сегмент может быть передана партнерам по МКС. Не исключается также вариант коммерческого использования. Хотя, как считают некоторые аналитики, США откажутся от предложения взять на себя ответственность по управлению российским сегментом МКС после нашего выхода из проекта. Так, по словам эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, которого цитирует РИА Новости, "американцам эта станция, по большому счету, тоже не нужна, они ставят целью полет на Луну, а там станция не требуется. Она изжила свое, и брать проблемы чужого сегмента, который был сделан давным-давно, они не будут, а коммерческого применения у этого предложения нет. Главное - вопрос безопасности".

А вот издание Financial Times пишет, что НАСА с технической точки зрения не видит проблем для работы МКС до 2028 года. "По техническим параметрам мы считаем, что МКС может функционировать до конца 2028 года. Более того, наш анализ не выявил каких-либо недочетов, которые могли бы помешать станции работать и после 2028 года, хотя, конечно, системы электроснабжения и связи потребуют модернизации", - приводит издание слова представителя НАСА.

Так что совершенно не исключено, что период перекрестного использования МКС и новой орбитальной станции может продлиться несколько лет. Но никаких официальных решений пока нет.