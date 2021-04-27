Кравцов: Российским школам рекомендовано не работать 4-7 мая

Школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая. А детским садам - организовать дежурные группы. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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"Школам рекомендуем не работать, учреждениям дополнительного образования - тоже", - цитирует Сергея Кравцова РИА Новости. - Работают только детские сады, дежурные группы, по необходимости".
По словам министра Сергея Кравцова, дежурные группы в детсадах будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжить работу в эти дни.
Напомним, предложение продлить майские праздники за счет нерабочих дней между ними поступило президенту Владимиру Путину от Роспотребнадзора. Глава государства идею поддержал и подписал соответствующий указ. Это позволит добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.