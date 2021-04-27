Новые штаммы СOVID-19 выявлены в 54 российских регионах

Новые штаммы COVID-19 выявлены в 54 российских регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Центральными хабами являются столицы - Москва и Санкт-Петербург, но все равно, тем не менее, несмотря на то, что здесь сконцентрировано основное авиасообщение, все равно люди общаются, переезжают в другие регионы, и распространение вируса потихонечку идет", - цитируют Голикову РИА Новости.

По ее словам, российские власти мониторят ситуацию за рубежом, чтобы сократить риск проникновения новых штаммов.

Ранее было принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся до 1 июня.

Новые правила были введены из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран. Так, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся туристов сдают в России положительный тест на коронавирус. Наибольшую проблему представляет Турция, где за последние недели заболеваемость выросла почти в четыре раза.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на территории страны формируются две новые разновидности коронавируса. Речь идет о "сибирском" и "северо-западном" штаммах. По оценкам эпидемиологов, данных о том, что эти штаммы провоцируют более тяжелое течение болезни, нет.