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Рубрика: Власть

Посол: Россия и Австрия обсуждают восстановление регулярных авиарейсов

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил о ведущихся переговорах по восстановлению регулярного авиасообщения между странами, инициатором которых стала Вена.

Фото: Сергей Новиков/ "РГ"
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"Согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе с частотой до 14 рейсов в неделю, - цитируют российского дипломата "Известия". - Восстановление авиасообщения между странами напрямую зависит от ситуации с распространением коронавируса".

Напомним, в марте прошлого года на фоне пандемии Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики выполняли только вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину.

Сейчас Россия восстановила регулярное авиасообщение с 30 странами. В начале апреля увеличилось число регулярных рейсов на Кубу до семи в неделю по маршруту Москва - Варадеро. Кроме того, по одному разу в неделю самолеты начали летать в Египет и ОАЭ из городов России, в числе которых Краснодар, Новосибирск, Казань, Екатеринбург.

Достигнуты договоренности о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом. Сейчас идет работа по согласованию будущих рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Эта информация появится во второй половине мая, рассказали в российском Федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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