Программу кешбэка для путевок в детские лагеря запустят в мае

Программу возврата половины стоимости путевок в детские лагеря запустят до конца мая, сообщили в Ростуризме.

Как уточнил замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов, чьи слова приводит "Интерфакс", ведомство готовит к запуску программу по возврату части стоимости путевок, оплаченных родителями в течение 2021 года.

Программа будет действовать с использованием национальной платежной системы карт "Мир". То есть россияне смогут получить кешбэк за путевки в детские лагеря, если приобретут их за безналичный расчет.

Ранее стало известно, что родители перестали бронировать отдых для детей в ожидании кешбэка. При этом те, кто уже приобрел путевки, теперь хотят их вернуть, чтобы купить вновь с кешбэком.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. По словами вице-премьера Дмитрия Чернышенко, правительство выделит на программу 2 млрд рублей, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тысячам детей.