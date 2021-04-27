Суд приговорил блогера Reeflay к шести годам колонии

Дело рассматривается судом в закрытом режиме по просьбе самого обвиняемого. А рассмотрение его по существу началось еще марте.

Напомним, утром 2 декабря 2020 года в доме 30-летнего блогера Решетняка бригадой скорой помощи констатирована смерть девушки. На ее теле не было явных признаков насильственной смерти. Но вот только в трансляциях, которые вел Reeflay, многочисленные зрители видели, как он избивал девушку. В итоге возбудили дело, и Решетняк был отправлен в СИЗО. Главными доказательствами преступления стали записи самого стрима.

Это громкое дело вело ГСУ СК по Московский области. По данным экспертизы, у погибшей оказалась закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате "не менее трех воздействий на лицо девушки".

Стример Решетняк известен своими провокационными эфирами, на них он за пожертвования унижал и причинял боль тем, кто участвовал вместе с ним в стримах.

Кстати, трансляцию он прекратил только после того, как врачи констатировали смерть девушки. Причастность к ее гибели блогер отрицал все следствие, раскаялся лишь в суде. По предъявленному обвинению ему грозило до пятнадцати лет тюрьмы, получил шесть.