Юрист объяснил, что делать тем, кто заранее взял отпуск на майские праздники

Возможностью "приплюсовать" отпуск к новогодним и майским выходным традиционно пользуются многие работники. Так отдых получается значительно продолжительнее. Однако после того, как период с 4 по 7 мая был объявлен нерабочим, у будущих отпускников возникла масса вопросов.

- В первую очередь меня волнует, будет ли продлен мой отпуск на эти четыре дня? - говорит омичка Светлана Новоселова. - Ведь мои коллеги в это время тоже будут отдыхать с полным сохранением заработной платы. Получается как-то несправедливо. Можно ли вообще отказаться от этого отпуска в связи в нововведениями и перенести его на другие дни?

По словам юристов, если речь идет о частях оплачиваемых ежегодных отпусков, то, по правилам статьи 125 Трудового кодекса, работник может по заявлению перенести период отпуска с согласия работодателя в рамках графика отпусков. За рамками графика отпуск предоставляется по соглашению сторон трудового договора.

- Иначе говоря, если работодатель не согласится, то отпуск придется использовать. Одностороннего права отказа от отпуска для работника Трудовой кодекс не предусматривает, - рассказала "РГ" кандидат юридических наук, эксперт в сфере трудового права Татьяна Пономарева.

Однако если вы уже оформили отпуск на первую декаду мая, то продлить его еще на четыре дня не получится. В данном случае он не может быть пересчитан.

- С точки зрения трудового права нерабочие дни с 4 по 7 мая считаются не праздничными днями, а дополнительными выходными за счет работодателя, - говорит Татьяна Пономарева. - Отпуск исчисляется в календарных днях, а нерабочие праздничные дни, приходящиеся на его период, согласно статье 120 Трудового кодекса, в число календарных дней отпуска не включаются. Поэтому, если работник находится в отпуске, то на период установленных Указом нерабочих дней он не продлевается. Предоставление права пересчета дней отпуска будет нарушать баланс трудовых отношений.

Согласно разъяснениям Минтруда, работодатели самостоятельно определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования предприятий и организаций, включая возможность работы дистанционно. Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом организации (работодателя). Оплата труда в период нерабочих дней с 4 по 7 мая будет производиться в обычном, а не в повышенном размере.