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27.04.2021 10:51
Рубрика: Власть

Сибирякам запретили жарить шашлыки на майские праздники

Текст: Наталья Граф (Омск)
На майские праздники жители сразу нескольких регионов останутся без шашлыков и традиционных пикников на природе. На территории Республики Алтай, в Кузбассе, Алтайском крае, Омской и Новосибирской области ввели особый противопожарный режим.

Сибирякам категорически запрещено выезжать в лес, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, выжигать пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения. Жечь костры нельзя даже на дачных участках. Приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Запрет введен в целях безопасности. С наступлением тепла в Сибири начались неконтролируемые палы травы и мусора. Сельчане жгут отходы, не ставя в известность ни лесников, ни пожарных. А в большинстве сел поля вплотную примыкают к лесным угодьям.

- Только за последние четыре дня по вине людей, неосторожно обращающихся с огнем либо целенаправленно поджигающих стерню, сухую траву, мусор в Омской области произошло 80 лесных пожаров! - сообщила "РГ" представитель Главного управления лесного хозяйства Омской области Екатерина Лендел. - Специалисты лесхозов ликвидировали каждый из них в день обнаружения, но порой это стоит им больших финансовых затрат и неимоверных физических усилий - нередко они рискуют из-за чужой безответственности собственными жизнями.

В Алтайском крае только 26 апреля информационная система дистанционного мониторинга земли выявила 444 термоточки, при этом 33 из них представляли угрозу лесным участкам.

Чиновники говорят, что вынуждены идти на крайние меры. В противном случае регионы рискуют потерять лесное богатство.

Для контроля за безопасностью в пригородном массиве в Прииртышье решили запустить в небо беспилотники.

- Мобильные группы с беспилотными летательными аппаратами будут объезжать садовые товарищества с целью пресечения нарушений и профилактики пожарной безопасности, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области.

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Нарушивших вето ждут серьезные штрафы - от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Но кузбасские депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение противопожарного режима: штрафы для граждан они предлагают увеличить в десять раз, а для иных субъектов административной ответственности - в два раза. По словам парламентариев, 949 из 1378 прошлогодних лесных пожаров произошли по вине людей.

Погода пока способствует опасной тенденции. Ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, в Сибири будут теплыми и ветреными.

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