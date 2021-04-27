Садовод из Кочубеевского городского округа инжиром занимается уже несколько лет и теперь собирается регистрировать выведенный им сорт в Госсорткомиссии. Затем он планирует построить первую в России теплицу для этой культуры.

Крестьянско-фермерское хозяйство Петра Фроликова из села Вревского специализируется на фруктах и ягодах. На четырех подворьях, находящихся в собственности агрария, растут виноград, малина, клубника, ежевика, кизил, красная и золотистая смородина, вишня, черешня, яблоки, абрикосы, хурма. Есть даже такие редкие для ставропольских широт культуры, как жимолость, актинидия, ирга и шарафуга. Но главными для себя фермер считает инжир и голубику.

- Выращиванием голубики занимаемся шестой год, работаем с высокорослым американским сортом, у которого более крупные ягоды, - говорит Фроликов.

По его словам, окультуренная ягода солнцелюбива и отлично переносит южные широты по сравнению со своим северным предком. Урожай у нее обильный, а климат Ставрополья помогает фермеру поставлять на рынок продукцию раньше, чем это делают другие производители, что позволяет получить больше прибыли.

- Опыт выращивания инжира у нас - восемь лет. Возделываем два сорта - "адлерский" и "брунсвик". Последний хорошо подходит для варенья и джема. Культура очень неприхотливая, вообще не требует обработок от вредителей. Деревья, по сути, растут сами по себе. Фитонциды у них настолько сильные, что отталкивают любой грибок. Лист грубый, и его не едят вредители, - поясняет фермер.

По его словам, при правильной агротехнике урожай получается очень хороший. Хотя у культуры много нюансов, так что все особенности возделывания пришлось постигать постепенно. Деревья зимой все же приходится укрывать. Делают это примерно так же, как с виноградом. Тогда теплолюбивые растения легко переносят зиму и сильные морозы. Урожай собирают осенью, но при выращивании под открытым небом удается собрать не все ягоды. Часть все-таки пропадает, не успев дозреть, - такой инжир срезают с дерева, когда растения готовят к зиме.

Главная цель фермера - двухгектарный тепличный комплекс для выращивания инжира, а кроме того, цеха для сушки и приготовления варенья и джема

- Но если осень теплая и долгая, то убираем практически все. Лишь в случае ранних холодов собираем всего 50-60 процентов урожая, - говорит Фроликов.

Идея создать свой сорт у него возникла случайно. Во время работы в саду нужно регулярно обрезать деревья, часть ягод тогда выбрасывается в компостную кучу. Как-то Петр заметил, что семена утилизированного инжира начали прорастать. Тогда он и решил вырастить из них саженцы. Оказалось, что некоторые молодые деревца обладают интересными и полезными характеристиками. Тогда он вместе со знакомым культивировал сорт, который показал хорошую урожайность. А ягоды среднего размера отлично подошли для переработки.

- Размножение семенами приводит к мутациям, так получают нужные свойства. Когда мы добились необходимого нам результата, то остановились и теперь размножаем полученный сорт только саженцами. Сейчас у меня около десяти таких растений, - добавляет Фроликов.

Сорт назвали "кочубеевский". В ближайшее время фермер рассчитывает зарегистрировать его. Но главная цель агрария - двухгектарный тепличный комплекс для выращивания инжира, а кроме того, цеха для сушки и приготовления варенья и джема. Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта - 50 миллионов рублей. Они требуются на строительство комплекса, установку холодильника для первичного хранения сырья и открытие перерабатывающего цеха.

- Мы постепенно набираемся опыта в выращивании разных культур. Когда понимаем, что в полной мере освоили технологию, переходим к следующему этапу - масштабированию. В случае с инжиром опыта уже предостаточно. Сейчас производим варенье, джем, сушеные ягоды. При создании дополнительных мощностей для переработки инжира тепличный комплекс окупится за шесть-семь лет, - считает Фроликов.

Собственных средств агрария не хватит для реализации такого проекта. Сейчас он ищет инвесторов. Тем временем стоимость материалов растет, значит, и проект становится дороже.

- Пластик с прошлой осени подорожал на 30 процентов, металл - на 40. К тому же моя инициатива не отвечает условиям существующих грантовых конкурсов, да и максимальная сумма финансовой поддержки там - до пяти миллионов рублей, - сетует аграрий.

Тем не менее Фроликов не отчаивается и все же рассчитывает на помощь государства, а также на заинтересованность инвесторов, готовых вложить деньги в столь необычную для Ставропольского края культуру.

Кстати

По данным Госсорткомиссии, чтобы зарегистрировать новый сорт, требуется целый пакет документов. Из основных - заявление на патент, где указываются основные данные о сорте и селекционере, описание растения, техническая анкета, в которой подробно сообщается, чем новая разновидность принципиально отличается от других. После подачи всех документов начинается предварительная экспертиза заявки, которая обычно длится один-два месяца.

Если предварительная экспертиза пройдена, заявителя извещают, что его заявку приняли, сведения публикуют в официальном бюллетене. Затем начинаются экспертиза на новизну, испытания на однородность, отличимость и стабильность, а также на хозяйственную полезность. Этот этап может занять от одного до трех лет. После положительных результатов экспертизы принимается решение о правах на сорт - заявителю выдается патент, свидетельство о государственной регистрации сорта и свидетельство об авторстве на сорт.