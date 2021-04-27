БУТБ активизирует сотрудничество с Калининградской областью

Заинтересованный диалог состоялся в янтарном краю у белорусских предпринимателей и с крупнейшими производителями лесопродукции. Российские субъекты хозяйствования выразили заинтересованность в использовании белорусской биржевой площадки для реализации пиломатериалов, щепы, мебельного щита и клееного бруса в третьи страны. Аналогичную схему работы рассматривают и ведущие сельхозпредприятия региона, с руководством которых также встретились представители биржи. Планируется наладить и поставки товаров сельскохозяйственной группы, как на рынок Беларуси, так и по транзитным сделкам, сообщает агентство.

Кроме того, представители БУТБ провели переговоры с Калининградской торгово-промышленной палатой, центром поддержки экспорта Калининградской области и главой отделения белорусского посольства в Калининграде. Достигнуты договоренности о регулярном обмене деловой информацией и совместных мероприятиях для привлечения на биржевые торги компаний из российского региона.

Следует добавить, что БУТБ, первые торги на которой состоялись еще в июне 2005 года, считается в настоящее время одной из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. В настоящее время на ней аккредитованы 2553 компании из России, в том числе 65 из Калининградской области, а общая сумма биржевых сделок, совершенных российскими субъектами хозяйствования в первом квартале 2021 года, составила $38,4 млн.