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27.04.2021 16:29
Рубрика: Экономика

Запас воды в водохранилище Севастополя с января вырос втрое

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Запас воды в Чернореченском водохранилище, питающем Севастополь, вырос до 28 миллионов кубометров. Этих объемов городу хватит до конца года, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Наполнение водохранилища достигло 27,8 миллиона кубометров. Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдем лето и весь год, - написал Развожаев "ВКонтакте".

В январе этого года запасы Чернореченского водохранилища упали до 10 миллионов кубометров и почти достигли критического уровня, ниже которого воду отбирать нельзя. Но уже через три месяца воды стало в три раза больше. Наполнению водоема способствовали обильные осадки, которые пришли в Крым в конце зимы и начале весны, а также шаги, предпринятые властями для устранения дефицита воды.

Губернатор рассказал, что из нового водозабора на реке Бельбек, запущенного в начале марта, Севастополь уже получил 1,5 миллиона кубометров воды.

В этом году в Севастополе отремонтируют 27 километров магистральных трубопроводов, чтобы снизить потери воды в сетях. Также планируется пробурить 47 новых скважин питьевой воды. На эти цели Минэкономразвития РФ направило 1,134 миллиарда рублей.

Напомним, осенью 2020 года Чернореченское водохранилище обмелело из-за засухи. Было принято решение перебросить в Севастополь воду из трех резервных водоемов, в том числе Кадыковского карьера, а тем временем построить новый водозабор на реке Бельбек. Правительство РФ выделило на это 5 миллиардов рублей, работы в короткие сроки выполнили военные строители. Принятые меры позволили сэкономить ресурсы Чернореченского водохранилища и продержаться до начала весеннего паводка. Из Кадыковского карьера всего было отобрано 1,56 миллиона кубометров воды.

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