Ограничительные меры и неустойчивая экономическая ситуация в прошлом году стали вызовом для страховой отрасли.

О том, что помогло ей с этим вызовом справиться, "РГ" рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Как страховой рынок пережил 2020 год?

Игорь Юргенс: На наш взгляд, пандемийный год страховой рынок выдержал весьма достойно. Сборы просели в первой половине года, но к концу года мы зафиксировали даже небольшой рост. Финансовый результат отрасли тоже оказался на хорошем уровне. Все это - во многом результат эффективной, профессиональной и своевременной реакции регулятора на ситуацию, а также хорошо отстроенного бизнеса страховщиков, которые смогли оперативно внести изменения в свои бизнес-процессы. Даже самым злостным критикам страхового рынка стало очевидно, что страховые продукты действительно востребованы населением, и в период кризиса спрос на них не падает. Кроме того, в 2020 году страховая отрасль стала одним из крупнейших инвесторов в госдолг и государственные облигации.

В прошлом году вызовом для сегмента ОСАГО стало серьезное подорожание автозапчастей - как это повлияло на динамику выплат по ОСАГО, стоимость полисов? Какая ситуация со стоимостью автозапчастей в этом году?

Игорь Юргенс: РСА с 15 марта 2021 года ввел в действие новые актуализированные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Новая версия справочника действительно сохраняет наметившуюся в 2020 году тенденцию к росту выплат, рост составляет в среднем 16 процентов по сравнению с выплатами более стабильного 2019 года.

Отмечу, что актуализация справочников в 2020 году проводилась в условиях нестабильного рынка запасных частей - это было вызвано ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией COVID-19. В результате действовавшие во второй половине 2020 года справочники средней стоимости показывали рост выплат по ОСАГО до 23 процентов в сравнении с версией 2019 года.

Финансовый результат отрасли оказался на хорошем уровне. Во многом это результат эффективной и своевременной реакции регулятора на ситуацию

Серьезный рост средней стоимости запчастей, с которым столкнулись страховщики ОСАГО по итогам кризисного 2020 года - это, конечно, вызов для рынка. При этом мы видим, что несмотря на этот рост, страховщикам пока удается держать среднюю цену на полис обязательной "автогражданки" де-факто на уровне относительно стабильного 2019 года. Причина - сильно возросшая конкуренция между страховыми компаниями за безубыточных клиентов. Она заставляет страховщиков сдерживать цены, несмотря на давление на них заметно выросших цен на запчасти.

Как на стоимость ОСАГО повлияет новый порядок техосмотра?

Игорь Юргенс: Сам по себе новый порядок техосмотра на стоимость ОСАГО не повлияет. Его цель - добиться, чтобы автовладельцы действительно проходили техосмотр и ликвидировать возможность покупки диагностических карт. Если эта цель будет достигнута и техническое состояние автомобилей на дорогах улучшится, то страховщики зафиксируют снижение количества аварий, вызванных неисправностью автомобилей. Это может привести к снижению стоимости обязательной "автогражданки".

Ключевой задачей 2021 года для отрасли является сохранение роли страхового сообщества в дальнейшем институционально-инфраструктурном развитии рынка

Какие тренды развития рынка вы отмечаете?

Игорь Юргенс: Прошлый 2020 год выдался "нетрендовым" - все же условия этого года были уникальны, и, надеюсь, они будут оказывать серьезное воздействие на нашу жизнь не так долго. Пандемия и всеобщий режим "удаленки" спровоцировали повышенный спрос на онлайн-услуги.

С этой точки зрения очень удачно сложилось, что приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП по Европротоколу было запущено в ноябре 2019 года, буквально накануне пандемии. В 2020 году РСА запустил АИС ОСАГО 2.0, выводящую работу по оформлению и сопровождению договоров страхования на новый уровень. В целом мы можем с удовлетворением признать, что уровень цифровизации страховой отрасли полностью соответствовал запросам "коронавирусного" 2020 года.

Как цифровизация влияет на повышение доступности страховых услуг, их стоимость для потребителей? Остаются ли продукты, которые невозможно перевести в онлайн (продажу или урегулирование страховых случаев)?

Игорь Юргенс: Сейчас страховой рынок по уровню цифровизации является одним из самых передовых в России. Как я уже отмечал, новая система АИС ОСАГО 2.0, запущенная в эксплуатацию прошлым летом, вывела возможности страховщиков по работе с клиентами при заключении договоров на новый уровень. На ее базе будут разработаны системы и для работы по другим видам страхования. Сейчас следующий важный шаг - дать страховщикам удобный сервис для онлайн-урегулирования. Мы видим, что приложения "ДТП. Европротокол" и "Помощник ОСАГО" активно используются автовладельцами. SDK-модуль, который подготовлен РСА, позволит страховщикам использовать в своих мобильных приложениях функционал приложения "Помощник ОСАГО".

Есть некоторые нормативные ограничения, которые препятствуют развитию онлайн-продаж в страховании, в основном они связаны с требованиями ПОД/ФТ и необходимостью проводить идентификацию клиентов офлайн. Это работает не только у страховых компаний - счет в банке тоже нельзя открыть без визита в офис банка или встречи с его курьером, который по специальной процедуре удостоверится, что вы - это вы. Однако сейчас Госдума рассматривает законопроект, который дает возможность клиенту, который уже прошел такую идентификацию в банке, не проходить ее повторно при заключении договора страхования. Это существенно продвинет развитие онлайн-продаж страховых продуктов. Думаю, в перспективе нескольких лет страховых услуг, которые невозможно приобрести или урегулировать онлайн, не останется вовсе.

Страховой рынок по уровню цифровизации является одним из самых передовых. Новая система АИС ОСАГО 2.0 вывела работу с клиентами на новый уровень

Какие задачи стоят перед страховой отраслью в этом году?

Игорь Юргенс: Ключевой задачей 2021 года для отрасли является сохранение роли страхового сообщества в дальнейшем институционально-инфраструктурном развитии страхового рынка. Обозначившиеся в конце 2020 года тенденции на снижение роли страховщиков в решении важнейших социальных задач государства несут в себе риски продолжения роста концентрации государственных функций в национальной страховой системе в условиях декларируемой рыночной экономики.

Рынку предстоит большая работа по достижению компромисса в части сохранения отраслевой автоматизированной инфраструктуры и попыток искусственного изменения отработанных бизнес-процессов по социально значимым видам страхования.

Мы будем пристально следить за тем, как проходит реформа ОМС, которая привела к сокращению зоны компетенций страховых медицинских организаций, и будут ли достигнуты поставленные цели повышения доступности и качества медицинской помощи.

10 процентов может составить прирост совокупных сборов российского страхового рынка в этом году, ожидают во Всероссийском союзе страховщиков

По-прежнему остается острым вопрос комплексного совершенствования системы финансового обеспечения ответственности туроператоров и повышения прозрачности рынка туриндустрии.

Ну и конечно, для создания условий устойчивого развития рынка нам важно продвижение в реализации стратегических задач, в том числе в области разработки региональных программ страхования жилья и развития инструментов стимулирования в сфере страхования жизни.

Какой прогноз по динамике сборов на 2021 год?

Игорь Юргенс: По нашим оценкам, в 2021 году продолжится равномерное развитие рынка, исходя из структуры страхового портфеля последних трех лет. Среди лидеров отрасли по сборам останутся сегменты по страхованию жизни и здоровья, а также моторное страхование.

Мы видим перспективу дальнейшего регулирования накопительных и инвестиционных страховых программ, которая скорее всего охладит этот сегмент. Однако если в параллель продвинется законодательная инициатива по включению этих финансовых продуктов в систему государственного гарантирования, то мы можем получить дополнительный импульс роста доверия потребителей и, как следствие, восстановление устойчивого роста сборов.

В связи с продлением программы господдержки ипотечного кредитования и высокими показателями по объему выдачи кредитов населению, продолжится положительная динамика сборов в сфере кредитного страхования (НС и страхование жизни заемщика).

Ограничительные меры и сохранение неустойчивой экономической ситуации продолжат оказывать давление на рынок ДМС, особенно в части страхования ВЗР, трудовых мигрантов и корпоративного страхования малого и среднего бизнеса.

Добровольное страхование транспорта (каско) в 2021 году вероятнее всего останется в диапазоне показателей предыдущих двух лет, а сборы по ОСАГО могут увеличиться на уровень годовой инфляции.