Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания нетрезвым водителям

В мае Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, внесенный правительством, об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Об этом сообщают "Известия", отмечая, что документ может быть принят до конца весенней сессии. По информации издания, правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект.

Речь идет о поправках в статью 264.1 Уголовного кодекса. Согласно документу, штраф за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен до 300-500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде - до трех лет.

Ранее сообщалось, что число ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей такси, в прошлом году увеличилось на 14,8%, а количество жертв таких аварий выросло на 137,5%. По данным МВД РФ, водители легкового такси с признаками опьянения были виновны в подавляющем большинстве аварий, в которых участвовали, - 89,5%.