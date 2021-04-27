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27.04.2021 06:00
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания нетрезвым водителям

В мае Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, внесенный правительством, об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Об этом сообщают "Известия", отмечая, что документ может быть принят до конца весенней сессии. По информации издания, правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект.

Речь идет о поправках в статью 264.1 Уголовного кодекса. Согласно документу, штраф за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен до 300-500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде - до трех лет.

Ранее сообщалось, что число ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей такси, в прошлом году увеличилось на 14,8%, а количество жертв таких аварий выросло на 137,5%. По данным МВД РФ, водители легкового такси с признаками опьянения были виновны в подавляющем большинстве аварий, в которых участвовали, - 89,5%.

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