В США проведут внутреннюю проверку на предмет угрозы экстремизма

Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о проведении внутренней проверки, направленной на устранение угрозы внутреннего насильственного экстремизма. Глава ведомства Алехандро Майоркас сказал, что высокопоставленные чиновники DHS изучат способы выявления и предотвращения экстремизма внутри страны.

"Внутренний насильственный экстремизм представляет собой смертельную и постоянную угрозу, связанную с терроризмом, для нашей страны на сегодняшний день, - сказал Майоркас. - Работая над защитой нашей нации, мы должны проявлять бдительность в выявлении внутреннего насильственного экстремизма и борьбе с ним как в более широком сообществе, так и в нашей собственной организации".

Министерство имеет широкий спектр функций и полномочий, начиная от секретной службы, транспортной безопасности и офиса по борьбе с оружием массового уничтожения, а также береговой охраны США и основных иммиграционных правоохранительных органов страны, уточняет Guardian. Оно стало уделять больше внимания внутреннему экстремизму с тех пор, как демократ Джо Байден победил на президентских выборах 2020 года и вступил в должность в январе. Вскоре после этого DHS выпустило бюллетень по терроризму, предупреждающий о сохраняющейся возможности насилия со стороны людей, мотивированных антиправительственными настроениями после выборов.

В документе отмечается, что осада Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января 2021 года, может воодушевить экстремистов и подготовить почву для дополнительных атак. Министерство также поручило государственным, местным и прочим агентствам, получающим ежегодные гранты DHS, направлять 7,5 процентов средств на борьбу с угрозой, исходящей от внутреннего экстремизма.