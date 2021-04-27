За номер, специально заляпанный грязью, можно лишиться прав. Это подтвердил Верховный суд, разбирая жалобу хитрого автовладельца, который всеми силами старался избежать наказания. Хотя его нарушение, а также доказательства по делу были очевидными и убедительными.

Типичный знак беды для водителя. И не потому, что число на нем роковое, а потому, что очень грязный. Фото: Сергей Михеев/РГ

Довольно часто на наших дорогах можно встретить хорошо помытые машины, но с номерами, покрытыми плотным слоем грязи. Как-будто на мойке их специально закрывают. И, кстати, так действительно делают. Для чего - понятно. Чтобы камеры автоматической фиксации нарушений не выписывали штрафы. Есть и другие способы: в автомагазинах даже специальные баллончики с грязью продаются. Вряд ли кому в голову придет декорировать свой автомобиль столь причудливым способом. А номера - другое дело. Практично, но чревато последствиями.

Инспектор остановил машину из-за того, что в ясный майский день на чистой машине был нечитаемый номер. Комок то ли земли, то ли глины залепил одну из букв номера. Инспектор оформил протокол по части 2 статьи 12.2 за управление автомобилем с видоизмененными знаками с применением материалов, препятствующих идентификации регистрационных знаков, и направил дело в суд.

Суть в том, что по этой статье предусмотрено наказание не только в виде штрафа 5 тысяч рублей, но и лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Такие решения принимает только суд.

Автовладелец избрал изощренную линию защиты. Он не посещал заседания суда, ссылаясь на ограничения по пандемии, а также на то, что сам болен. Зато присылал многочисленные ходатайства. Судя по ним, за рулем был не он, по городу ездит машина-двойник, которой управляет неизвестно кто. А инспектор составил фиктивный протокол, не установив личность нарушителя. Сам себе противореча, он также указывал, что по характерным чертам распознать букву под грязью было можно.

Суды (а он прошел их все, вплоть до Верховного) посчитали, что уважительных причин для неявки автовладельца на слушания дела не было. Ограничения по пандемии к моменту рассмотрения дела были сняты. Справок, подтверждающих его болезнь в суд не было предоставлено. Что же касается машины-двойника, то в предыдущий раз суд отменил штраф в отношении автовладельца, потому что тот сумел доказать: не он был за рулем, а его жена. А сам он находился в момент нарушения за границей. Но это вовсе не означает, что по городу ездит машина-двойник. В полицию, как отметил Верховный суд, по поводу машины-двойника он не обращался.

Также все суды указывают, что к протоколу подшиты фото водительского удостоверения, свидетельства о регистрации автомобиля, которые указывают, что за рулем в момент оформления нарушения находился сам автовладелец. Об этом свидетельствует также фотография нарушителя и его пассажирки, сделанная на месте инспектором.

По всей видимости, неявка в суд - это уловка, чтобы инспектор в суде не смог подтвердить, что за рулем в момент нарушения находился именно этот гражданин.

Что же касается того, что букву можно было прочесть, то для квалификации дела по части 2 статьи 12.2 это роли не играет. Ведь статья предусматривает ответственность не за то, читаем номер или нет, а за попытку его скрыть. Как пояснил Верховный суд, в качестве материалов, препятствующих идентификации регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, могут расцениваться искусственные материалы. Например, листы бумаги, картон. А также природные материалы, в частности листва, грязь или снег. Если визуальный осмотр машины позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что они нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации регистрационных знаков, например, загрязнение фрагмента знака не связано с погодными условиями или не обусловлено процессом движения, допускающим самозагрязнение, то водитель привлекается к ответственности по части 2 статьи 12.2. Судами установлено, что машина была чистой, дорога чистой и сухой, даже на знаке не было пыли. И только одна буква знака заляпана грязью. Об этом свидетельствуют все документы, а также фотографии в деле. Кроме того, на момент рассмотрения дела мировым судом автовладелец значился привлеченным за неоднократное нарушение Правил дорожного движения, причем штрафы он не оплачивал. Это послужило отягчающим вину обстоятельством, поэтому суды нижних инстанций справедливо назначили и поддержали наказание в виде лишения этого водителя прав на 2 месяца, указал ВС.

Так что при мойке машины надо мыть ее вместе с номерами. И не лепить на регистрационные знаки грязь или снежки. А перед выездом лучше лишний раз обойти вокруг машины и убедиться, что на номер не приклеился какой-нибудь осенний листок. Все это может быть поводом для лишения прав.

Между тем

Нет такого номера

Госавтоинспекция особенно тщательно следит за регистрационными знаками. Особенно после громкого ДТП в Москве с блогером Эдвардом Билом, который ездил на машине с прекращенной регистрацией.

По данным столичного ГИБДД за три месяца этого года, составлено 1623 протокола за управление автомобилями, не зарегистрированным в установленном порядке. Это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Регистрация машины может быть аннулирована, если ее собственник умер. Регистрацию может прекратить прежний собственник, если новый не зарегистрировал машину на себя в течение 10 суток с момента покупки. Знаки будут объявлены в розыск.

Прекратить регистрацию машины можно не выходя из дома через портал госуслуг. Такая услуга заработала с апреля 2019 года. И, по данным Госавтоинспекции МВД России, за эти два года таким образом прекратили регистрацию бывших своих машин более 630 тысяч граждан.

Отклонено было всего 445 заявок. Причиной послужила невнимательность заявителей. Либо в заявке не указаны необходимые сведения, либо прикреплены некорректные сканы документов. В любом случае при отклонении такой заявки собственник об этом предупреждается и может заново оформить заявку, прикрепив все необходимые документы. Уже через день его просьбу удовлетворят.