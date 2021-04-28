АвтоВАЗ ищет инженеров для создания новых моделей Lada

АвтоВАЗ объявил о наборе на работу инженеров-конструкторов. Соответствующее сообщение появилось на канале "На заводе", который посвящён деятельности компании.

Московскому инжиниринговому центру АвтоВАЗа требуются специалисты по следующим направлениям: проектирование кузова автомобиля, деталей интерьера, шасси, узлов и агрегатов, электрооборудования, математическое моделирование и программирование систем управления. Также вазовцы ищут специалиста по разработке систем мультимедиа, телематики, помощи водителю.

Кандидаты должны обладать знанием английского языка и иметь высшее техническое образование в сферах автомобилестроения, машиностроения или электроники. При этом сумма заработной платы не указывается.

Помимо этого, в ближайшее время АвтоВАЗ откроет дополнительный приём на работу механосборщиков.

Напомним, в рамках актуальной стратегии Lada должна выпустить до 2025 года четыре принципиально новых модели. Речь идёт о Lada Granta второго поколения, новой Lada Niva с двумя вариантами колёсной базы и кроссовере C-класса.

Все автомобили будут построены на платформе CMF-B от Renault. Инженеры российской марки займутся созданием оригинальных кузовов с фирменным дизайном экстерьера и интерьера, адаптацией и модернизацией платформы.