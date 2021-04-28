Банк России ждет замедления инфляции в апреле

Уровень годовой инфляции в апреле может оказаться ниже мартовских показателей, но об устойчивом замедлении роста потребительских цен пока говорить рано. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на международном банковском форуме "Казначейство" .

"Сезонно сглаженный рост цен в марте, он вообще был на локальном максимуме за этот постпандемийный период. Апрель, видимо, будет несколько ниже, но пока об устойчивом замедлении темпов роста цен текущих говорить, наверно, преждевременно", - подчеркнул Заботкин. Он напомнил, что в апреле также заметно выросли инфляционные ожидания населения и бизнеса.

В прошлую пятницу Банк России повысил ключевую ставку еще на 0,5 процентных пункта, до 5% годовых. Ранее ключевая ставка была повышена с исторического минимума в 4,25% до 4,5%. Повышение ставки до 5% ЦБ обосновал высокими темпами инфляции в первую очередь на фоне быстрого восстановления спроса после пандемии.

Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%. В марте уровень годовой инфляции Росстат оценивал на уровне 5,8% (март 2021 года к марту 2020 года). Как заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина, пик годовой инфляции еще не пройден, он вышел на плато, которое продлится до конца второго квартала.

Постоянная цель Банка России по годовой инфляции - "вблизи 4%". Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительственный прогноз по инфляции на 2021 год - 4-4,5%. В 2020 году уровень инфляции составил 4,9%.