Мотор! Белорусско-российская команда снимает фильм о Владимире Мулявине

Сериал о легендарном музыканте, лидере ансамбля "Песняры" Владимире Мулявине, снимают в Беларуси. Художественный фильм из восьми серий, всего 416 минут, в популярном сегодня жанре музыкального байопика. А это значит, максимально приближенный к реальным событиям сценарий и много музыки.

Отличная возможность еще раз насладиться творчеством культового ансамбля. Сериал охватит жизнь "песняра" от раннего детства до зрелого возраста. Съемочная группа уже завершила работу над периодами 1950-х и 1960-х годов, когда Владимир Мулявин жил в Свердловске и когда впервые услышал белорусский фольклор. Съемки проходили в белорусском городе Борисове и на натурной площадке "Беларусьфильма" в Минске.

К проекту готовились почти семь лет: кинопродюсер Виктор Лобкович часами разговаривал с участниками ВИА "Песняры" Валерием Дайнеко и Владиславом Мисевичем. Записывал на диктофон, а в голове рождался грандиозный замысел: сделать многосерийный художественный фильм про гениального музыканта.

К созданию сценария подключилась и дочь Мулявина Марина. Она частый гость на съемочной площадке. Снялась в сериале и внучка "песняра" Лидия. Девочка сыграла бабушку в детстве. Внешне они очень похожи. В роли молодого Мулявина - Глеб Калюжный, а в роли первой жены "песняра" Лидии Кармальской - Анна Демидова.

Бюджет картины составляет почти пять миллионов белорусских рублей (150 миллионов российских). Сорок процентов бюджета картины на конкурсе Министерства культуры Беларуси выиграла белорусская кинокомпания "Первая КиноВидеоКомпания". Партнером стала российская студия Yellow, Black and White. Съемки хотят закончить как можно раньше, ведь дата выхода в эфир уже намечена: 28 февраля 2022 года в 23.30. В соответствии с названием фильма - "За полчаса до весны".

Так, видно, было судьбе угодно, что родившийся в Свердловске Владимир Мулявин стал самым народным артистом Беларуси. Удивительно, но коренного уральца, горожанина вдохновил белорусский фольклор. В поиске материала Мулявин объездил самые отдаленные уголки тогдашней Белорусской ССР и показал в своей неповторимой аранжировке всю красоту белорусских народных песен не только всему Советскому Союзу, но и далеко за его пределами. В самой же Беларуси "Песняров" просто боготворили, они стали музыкальным символом страны.

Из музыкального училища Владимира Мулявина исключили с формулировкой: "Преклонение перед западной музыкой"

А ведь далеко не всем любителям творчества "Песняров" известно, что в начале пути ансамбль (его первое название - "Лявоны") равнялся на Beatles и другие подобные коллективы. Кстати, из музыкального училища Владимира Мулявина исключили с интересной формулировкой: "Преклонение перед западной музыкой". Кто бы знал, что пройдет совсем немного времени, и "Песняров" назовут белорусскими Beatles. Хотя уникальному музыкальному жанру ансамбля так и не найдут подходящего названия.

Тем временем ансамбль набирал популярность. Творческим прорывом стал четвертый всесоюзный конкурс артистов эстрады в 1970 году. Благодаря ему "Песняры" получили право на сольный концерт. Тогда слушатели, словно завороженные, несколько раз вызвали артистов на бис. Уж очень им понравилась песня "Вологда". Целый год потом из окон всех домов звучало: "Где же моя черноглазая, где…" Перед сольным концертом задумались о расширении коллектива. Ведь никто из участников не был профессиональным вокалистом.

- Что такое сольный концерт? Это около двадцати песен за выход. Чтобы вытянуть такие объемы, в ансамбле нужен солист. Володя тогда сказал: нам нужен лирический тенор. Так появился Леонид Борткевич. Его привел наш рабочий Даник Демин. Он тоже музыкант. И прекрасно понимал запрос Мулявина, - рассказывает участник "золотого состава" ВИА "Песняры" Владислав Мисевич.

Через несколько лет "Песняры" станут первым коллективом, отправившимся на гастроли в США. Начали покорять сцены Запада с музыкальной ярмарки в Каннах.

- От СССР выбрали несколько представителей. Среди них были и мы. Впервые из-за "железного занавеса" Союза кто-то приехал на Запад. Конечно, для американцев это стало событием, - вспоминает те времена Владислав Мисевич. - Музыкальная ярмарка имела даже не европейский характер - всемирный. На нее со всех стран съезжались музыканты самого высокого уровня, их продюсеры. Заключались контракты на гастроли на будущий год. После выступления у нас было много встреч и предложений о контрактах. Говорили, что в зале присутствовал и Джордж Харрисон из Beatles.

По легенде, британский рок-музыкант был в восторге от музыки "Песняров". А каннская ярмарка стала билетом на западную сцену для белорусского ансамбля. На ней музыканты познакомились со своим будущим продюсером в Америке Сидом Гаррисом. В то время произошло и еще одно значимое событие - фотография "Песняров" появилась на обложке известного журнала Billboard.

- Ни в Союзе, ни за рубежом не могли определить жанр нашей музыки. Как правило, нас называли либо просто ВИА "Песняры", либо ансамбль. Мы ведь не рок-группа, не фолк… Иногда на Западе о нас говорили в контексте развития фолк-рока, - рассуждает Владислав Мисевич.

Поражал иностранцев и образ музыкантов. До сих пор портрет белоруса - это высокий коренастый мужчина с усами, в длинной рубашке и брюках. И преимущественно с белыми волосами.

- Во времена, когда наш ансамбль еще назывался "Лявонами", мы обеляли волосы перекисью водорода. Белорусы - значит белые. Свои головы доверяли первой жене Мулявина Лиде Кармальской, - вспоминает забавный момент из жизни Владислав Мисевич. - Конечно, за рубежом отмечали наши костюмы. Их шила мастерская при оперном театре. Впоследствии эти художники работали в Национальной академии наук Беларуси, исследовали тему фольклора. Шили даже обувь - в магазинах подходящей не было. Правда, не всегда получалось сделать ее хорошо. Неправильные колодки давали о себе знать, и после трех-четырех концертов ноги просто отваливались.

…Трагическим днем в истории "Песняров" стало 26 января 2003 года - спустя восемь месяцев после страшной аварии ушел из жизни Владимир Мулявин. В биографии творческого коллектива произошел крутой поворот. И сегодня в Беларуси продолжает традиции основателей ансамбль под названием "Песняры". Правда, в другом составе. Многие участники ВИА, которых прекрасно знают по гастролям в России, выступают как "Белорусские песняры".