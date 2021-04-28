Госсекретарь США: Нам важен открытый диалог с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что открытый диалог Вашингтона и Москвы поможет улучшить отношения двух стран. Об этом он заявил в эфире американского телеканала CNN.

По его словам, американская сторона рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. При этом Вашингтон готов к неким "ответным мерам" против России.

Блинкен подчеркнул, что "возможность поговорить лицом к лицу выгодна как в случае, если придется реагировать на продолжение российской стороной активности, так и если она выберет более предсказуемый и стабильный курс".

Также госсекретарь сказал, что не в курсе, подтвердила ли Москва участие в саммите. "Не знаю, было ли формальное принятие приглашения на саммит, но мы обсуждаем время проведения встречи", - отметил он.

Во время телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена последним было озвучено предложение провести очные переговоры в какой-либо из третьих стран в предстоящие месяцы. По информации на текущий момент, саммит может пройти летом где-то в Европе.