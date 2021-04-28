Как ускорить принятие новых союзных программ?

В этом году из девяти союзных научно-технических программ будут завершены шесть. Какие придут им на смену? Об этом шла речь на совместном заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам, а также Комиссии по экономической политике. В заседании участвовали представители Постоянного Комитета Союзного государства, ряда министерств и ведомств Беларуси и России.

Обсуждены вопросы организации учета имущества Союзного государства, создаваемого в ходе выполнения союзных программ и мероприятий. Также шла речь об оптимизации процедуры принятия концепций союзных программ. Свои рекомендации члены комиссий адресовали Постоянному Комитету Союзного государства, министерствам и ведомствам двух стран. Предполагается, что эти проблемы будут рассмотрены на летней сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Мы попросили экспертов высказаться на злободневную тему.

Алексей Кубрин, заместитель Госсекретаря Союзного государства:

- В прошлом году мы выполняли 12 союзных программ, в этом - девять. На сегодня реально подписана на 2023 год одна союзная программа. Необходимо предпринять усилия, чтобы было больше высокотехнологичных проектов. Об этом недавно говорилось на совместном заседании президиумов РАН и НАН Беларуси. Сейчас на выходе программы в области дистанционного зондирования Земли, "Компонент-Ф", по стволовым клеткам...

Тем не менее актуальность ускорения согласования концепций программ остается. Недавно состоялась встреча Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с министром финансов России Антоном Силуановым, встречались мы и с его заместителем. Есть понимание того, что необходимо выходить на решения, которые ускорят процесс этого согласования.

Идеология согласования, по всей видимости, сохранится. Сначала мы согласовываем концепцию программы, затем ее саму. Речь о том, на каком этапе предпринимать совместные усилия, чтобы скоординировать действия и требования министерства к заказчикам - координаторам программы, чтобы были понятнее ее результаты, элементы коммерциализации. Соответствующие методики мы прорабатываем и, надеюсь, сможем значительно сократить время на согласования.

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси, академик:

- Академия является одним из заказчиков союзных программ совместно с партнерами из России. Действуют меж­академический совет, совместная комиссия по развитию и формированию единого научно-технологического пространства, которая рассматривает предварительно тематику будущих программ.

Всего в работе около 30 проектов, из которых десять - достаточно высокой степени готовности и требуют согласования с российской стороной (с белорусской практически согласованы). Но медленно идет процесс в российских министерствах науки и образования, промышленности и торговли, сельского хозяйства, здравоохранения... Активно идет работа с Госкорпорацией "Роскосмос".

Что мешает? Мы вносили предложения на разных уровнях, как усовершенствовать прохождение программ. В частности, предложили утверждать первоочередную концепцию на белорусско-российской комиссии с участием федеральных министерств. А сама программа должна утверждаться на заседании Совета Министров Союзного государства.

Второй вопрос: чтобы в России при подготовке концепции программы в нее вписывалась головная организация - исполнитель (в Беларуси это делается). Чтобы сразу было видно, с кем работать. А при утверждении программы туда надо вписать и исполнителей отдельных заданий. Это значительно ускорит ее прохождение по инстанциям. Потому что сейчас после утверждения проекта мы начинаем проводить тендеры среди исполнителей, а это занимает около полугода.

После утверждения проекта программы проводятся тендеры среди исполнителей, а это занимает около полугода

Сергей Кореняко, заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

- Рассмотрим проблему на конкретном примере. Предлагаемая нами совместно с "Рос­космосом" союзная программа "Комплекс-СГ" направлена на разработку базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания белорусско-российских спутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов зондирования земной поверхности и околоземного космического пространства.

Концепция программы разработана в 2018-2019 годах. Ее актуальность была подтверждена Министерством науки и высшего образования России и ГКНТ Беларуси. Она согласована с семью заинтересованными органами госуправления Беларуси. Затем проект концепции поступил в Министерство финансов России, в 2019-2020 годах предъявившее ряд замечаний. Недавно состоялось рабочее совещание представителей Минфина России и ГК "Роскосмос", где сняты некоторые проблемные вопросы, в том числе такие, как привлечение внебюджетных инвестиций. Оставшиеся технические замечания, на­деюсь, устранятся в ближайшее время.

С моей точки зрения, основная проблема в том, что иногда органы госуправления при согласовании концепций программ выходят за рамки своих компетенций, выдвигая необоснованные замечания. Думается, Постоянный Комитет Союзного государства должен играть более активную роль в оперативном разрешении таких вопросов. Ведь он является координатором работ по формированию и реализации программ. И при согласовании их концепций должен вступать в контакт как с заявителями в лице государственных заказчиков, так и с соответствующими органами госуправления.