Маск хочет отобрать у Toyota Corolla титул самой популярной модели в мире

Илон Маск, возглавляющий компания Tesla, показавшую прибыль по итогам квартала седьмой раз подряд, позволил себе довольно самонадеянную реплику. Он спрогнозировал, что в ближайшие годы Tesla Model Y станет самой популярной машиной в мире.

Напомним, что январь-март 2021 года оказался для Tesla удачным: было продано 184 880 электрокаров, что почти на 7 тысяч машин больше, чем прогнозировали аналитики. Конвертированная операционная прибыль составила 492 млн евро. Компания сумела добиться снижения производственных затрат, что увеличило маржинальность. Также компания получила прибыль от продажи биткоинов - примерно 101 млн долларов. Напомним, криптовалюту Tesla принимает в качестве оплаты за автомобили.

В презентации, посвящённой итогам квартала, указывается, что Tesla Model Y может стать самым продаваемым автомобилем в мире. Свой оптимизм Илон Маск подтвердил ответом в Twitter на пост David Lee, который напомнил: чтобы добиться поставленной цели, нужно превзойти Toyota Corolla, ежегодный тираж которой составляет примерно 1.5 млн экземпляров. "Это вполне вероятно (достижение Model Y звания самого популярного авто - прим. "РГ"), если ориентироваться на прогнозы продаж в 2022 году или же на итоги 2023 года", - сказал Маск.