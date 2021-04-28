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28.04.2021 15:42
Рубрика: Власть

Медведев: Чехия - заложник политики США в отношении РФ

Любые дипломатические войны ведут в тупик, заявил, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов из Чехии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте"​​​.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Он отметил, что Чехия стала заложником политики США в отношении Москвы.

"Наши чешские коллеги стали заложниками политики Соединенных Штатов Америки в российском направлении и стараются бежать, что называется, впереди паровоза", - подчеркнул он, передает ТАСС.

Напомним, что отношения между Россией и Чехией обострились после того, как 18 апреля Прага объявила о высылке сотрудников посольства РФ. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. В МИД РФ отметили, что в шагах Чехии, направленных на ухудшение отношений с Россией, прослеживается "американский след".

При этом ранее Сергей Лавров отметил, что у России есть понимание того, как выстраивать дальнейшие отношения с Чехией. "Заискивать ни перед кем не будем", - заявил он. Глава МИД также напомнил, что у Москвы никогда не было желания "устраивать козни" Праге.

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