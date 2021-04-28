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28.04.2021 11:35
Рубрика: Власть

МИД: РФ не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"

Текст: Константин Волков
Российская сторона не намерена огульно заносить в список "недружественных" любую страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, решению по каждому государству будет предшествовать глубокий анализ, а сам список со временем может быть пересмотрен.

"Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем", - цитирует РИА Новости слова министра.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Страны, которые попадут в число "недружественных", не смогут нанимать в России персонал из местных жителей, а также граждан третьих стран. Это обусловлено указом президента РФ Владимира Путина, который ограничивает для дипмиссий государств, допускающих недружественные действия в отношении России, найм сотрудников, находящихся в РФ. Кроме того, трудовые договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению.

Появление указа стало следствием роста напряженности в отношениях России и Запада в середине апреля. 15 апреля США ввели новые санкции в отношении РФ, под них попали 32 физических лица и объединения. Также из США были высланы десять российских дипломатов, а финансовым учреждениям Соединенных штатов запретили после 14 июня покупать российские государственные облигации на этапе первичного размещения.

В ответ Москва объявила о соразмерной высылке американских дипломатов, закрытии въезда в Россию восьми бывшим американским чиновникам и деятелям, о прекращении деятельности на территории РФ фондов, подконтрольных американским госструктурам, включая Госдепартамент. Кроме того, послу США в России Джону Салливану было предложено поехать в Вашингтон для консультаций. Дипломат отбыл туда 22 апреля.

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