МИД РФ объявил о высылке четырех прибалтийских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному дипломату из Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Ранее в среду в МИД были вызваны послы Латвии и Литвы Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас, а также временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.

По сообщению российского внешнеполитического ведомства, руководителям дипмиссий был заявлен решительный протест в связи с высылкой сотрудников российских посольств в этих странах. Об этом, напомним, стало известно в пятницу, 23 апреля.

"Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - заявили в МИД РФ.

Прибалтийские дипломаты, на которых распространяется решение о высылке, должны покинуть Россию в семидневный срок.