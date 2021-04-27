Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России

Послы Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии вызваны в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии", - заявили в министерстве.

Напомним, 23 апреля все три прибалтийских государства объявили о высылке российских дипломатов из-за деятельности, которая якобы несовместима с их статусом. В частности, Рига и Таллин отправят в Москву по одному человеку, а Вильнюс - двоих. Днем ранее Словакия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. При этом власти этих стран заявили такие меры там приняли в знак солидарности с Чехией, обвинившей Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году.

Ранее в МИД РФ заявили, что зеркально ответят странам Прибалтики.

"Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.