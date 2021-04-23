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23.04.2021 15:38
Рубрика: Власть

В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов

Текст: Юрий Когалов

Москва зеркально ответит на высылку из Литвы, Латвии и Эстонии сотрудников российских посольств. Дипломаты из этих республик, работающие в РФ, могут уже начать прикидывать, кто из них отправится на родину. Так в МИД РФ прокомментировали решение прибалтийских стран поддержать демарш Чехии.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее Латвия и Эстония объявили "персонами нон грата" по одному сотруднику посольств РФ в этих странах. Вильнюс решил выслать двух российских дипломатов.

Эти шаги в МИД трех прибалтийских республик объяснили солидарностью с Чехией, которая пошла на обострение отношений с РФ, бездоказательно обвинив Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Под этим предлогом Чехия выслала 18 российских дипломатов, также исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы". В ответ российская сторона объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.

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