Патрушев обсудил с белорусским коллегой вмешательство в дела двух стран

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Душанбе двухстороннюю встречу с государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.

Патрушев и Вольфович обсудили вопросы противодействию вмешательству иных стран во внутренние дела России и Беларуси. Также они рассмотрели перспективы российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства и по линии ОДКБ. В среду в Душанбе началось двухдневное заседание комитета секретарей Совбезов ОДКБ.