В мире
28.04.2021 16:58
Текст: Иван Егоров (Душанбе)

Патрушев обсудил с белорусским коллегой вмешательство в дела двух стран

Встреча Николая Патрушева и Александра Вольфовича. Фото: Иван Егоров Встреча Николая Патрушева и Александра Вольфовича. Фото: Иван Егоров
Встреча Николая Патрушева и Александра Вольфовича. Иван Егоров

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Душанбе двухстороннюю встречу с государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.

Патрушев и Вольфович обсудили вопросы противодействию вмешательству иных стран во внутренние дела России и Беларуси. Также они рассмотрели перспективы российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства и по линии ОДКБ. В среду в Душанбе началось двухдневное заседание комитета секретарей Совбезов ОДКБ.

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